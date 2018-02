Sin acuerdo para los dreamers y sin esperar otro cierre de gobierno: así están las negociaciones en inmigración en el Congreso

Senadores presentarán plan migratorio con ciudadanía para los dreamers y que no incluye el muro fronterizo

A solo tres días de cumplirse el plazo para encontrar una solución que proteja a los dreamers antes de que el gobierno se quede sin dinero, son casi nulas las esperanzas de alcanzar un acuerdo. Ni el presidente, ni los demócratas, ni los republicanos tienen votos suficientes para que alguna de sus propuestas de ley en ambas cámaras sea aprobada. Ni siquiera la más conservadora de todas, la misma que utilizó el mandatario para incluir a los soñadores a cambio de $25,000 millones.

Sin bipartidismo, han dicho ambos partidos, el congreso no llegará a buen puerto. Pero ninguno de los dos bandos quiere asumir la responsabilidad de cerrar nuevamente el gobierno. Por tanto, las negociaciones de esta semana van dirigidas a un solo objetivo: aprobar una nueva extensión temporal hasta por un máximo de cuatro semanas.



“La meta es alcanzar un acuerdo sobre los dreamers. Pero si no lo conseguimos y se acaba el tiempo para aprobar el presupuesto, el consenso es extender el presupuesto y seguir dialogando para encontrar una fórmula para los soñadores”, dijo a Univision Noticias la oficina de la senadora demócrata Catherine Cortez Masto (Venada).

“Creo que todos entienden la importancia de llegar a un acuerdo sobre DACA, incluso el presidente” (Donald Trump), dice la oficina del representante republicano Daniel Buchelli (Colorado).

Las opciones en el Senado

Desde este lunes, en el Senado hay tres planes migratorios que están sobre la mesa, pero ninguno de ellos tiene los votos necesarios para ser llevados al pleno, votados y agregados como enmienda en el debate sobre el presupuesto:





Proyecto S.354 de los senadores republicanos David Perdue (Georgia) y Tom Cotton (Arkansas): El plan es respaldado por el presidente Trump. Propone reducir a la mitad la inmigración legal en un plazo de 10 años, eliminar la lotería de visas, aumentar los arrestos y las deportaciones, endurecer la política de asilos y estrechar la reunificación familiar, construir nuevas cárceles, establecer un sistema de visas por mérito y poner fin a las ciudades santuario entre otras medidas. No incluye la legalización de los dreamers.

Plan del Grupo de los Seis: liderado por los senadores Richard Durbin (demócrata por Illinois) y Jeff Flake (republicano por Arizona). El proyecto asigna fondos para el muro de Trump, mejorar la seguridad fronteriza, cambios al sistema de visas, eliminación de la Lotería de Visas, cambio a la reunificación familiar basado en cuotas y un camino a la residencia para los dreamers, quienes después de un tiempo podrán convertirse en ciudadanos.

Plan de los senadores McCain-Coons: El proyecto de ley incluye la residencia y la ciudadanía para los dreamers, sin el muro fronterizo exigido por Trump. También, como el resto de planes, propone reducir los atascos en las cortes de inmigración. De los niños de la frontera, recomienda un estudio para elaborar una estrategia que involucre a los países centroamericanos.





Las versiones de la Cámara

En la cámara de representantes hay dos planes, pero a diferencia de lo que sucede en el Senado, los republicanos no necesitan bipartidismo porque tienen votos suficientes para aprobar una iniciativa propia. Cuentan con 241 votos de los 218 mínimos para aprobar una iniciativa de ley.

Los planes sobre la mesa son:





Proyecto de ley H.R.4760 (Asegurando el Futuro de América) de los representantes republicanos Bob Goodlatte (Virginia( y Raúl Labrador (Idaho): La iniciativa propone una estadía provisional para los dreamers renovable cada tres años, $30,000 millones para seguridad fronteriza, incluyendo el muro, cancelar la Lotería de Visas, reducir la inmigración en cadena, crear un sistema de visas por mérito y reducir la inmigración legal. También propone eliminar las ciudades santuario y ampliar la colaboración de las policías locales con el gobierno federal para arrestar a indocumentados.

Plan de los 40: Iniciativa bipartidista que cuenta con el respaldo de al menos 40 congresistas moderados. Propone una residencia provisional por ocho años a los dreamers quienes luego accederían a la ciudadanía, elaborar un estudio para ver qué tipo de muro se necesita, poner fin a los atascos en las cortes, mejorar el sistema de entradas y salidas de extranjeros y soluciones para desincentivar el cruce indocumentado. No menciona las ciudades santuario y tampoco cambios en la política de asilo.

Los escenarios inmediatos

La oficina del congresista Buchelli confirma que esta tarde y mañana en la mañana “la bancada republicana se reunirá para seguir afinando detalles de los acuerdos conseguidos hasta ahora”, principalmente en el tema del presupuesto.



Del tema migratorio y de los dreamers no hay comentarios al respecto.

Los demócratas, por su parte, señalan que en el Senado las conversaciones “no se han detenido” y reconocen que a pesar de los esfuerzos “ninguno de los planes existentes tiene votos suficientes”.

Sin embargo, según la oficina de Cortez Masto, “el grupo que más votos tiene por el momento es la propuesta de los senadores Durbin y Flake. Son 40 apoyos, pero necesita 60 para que pase el pleno”.

Demócratas que participan en el Grupo de los 40 señalan además que están dispuestos a respaldar cualquier otro plan que incluya un camino a la ciudadanía para los dreamers.

Desolación entre los dreamers

El fracaso legislativo para encontrar una solución que legalice la permanencia de los dreamers está causando heridas profundas.

“Todo está en el aire en este momento”, dice Juan Manuel Guzmán, director de asuntos gubernamentales de United We Dream (UWD). “Esto es un reflejo de cómo el Congreso está hablando de forma imprecisa. Ellos no han podido, no han tenido la capacidad de alcanzar un acuerdo para salir adelante y que tenga sentido común”.

“Nosotros les hemos dicho que no queremos un plan que deporte ni ataque a las familias inmigrantes y al mismo tiempo de protecciones a los dreamers. Rechazamos eso”, reiteró el activista.

“Pero cuando vemos que pasan las semanas y todo sigue igual, pensamos que el Congreso no está haciendo su trabajo y eso no es noticia”, apuntó.



Guzmán agregó que, si el Congreso extiende nuevamente de manera temporal el presupuesto, y demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo sobre el tema migratorio, “seguiremos luchando por nuestras protecciones y nuestras familias. No nos vamos a rendir y estamos preparados para batallar en cualquier escenario que nos presenten”, concluyó.