Expulsión de migrantes a Massachusetts: ¿fraude, secuestro o medida legal?

Si se firmaron liberaciones, no está claro si fue un verdadero consentimiento, dice Ricci. No basta con que "alguien firme un papel" si está en inglés y habla español, o si no lee en absoluto, explica. "Se les está entregando una renuncia en un contexto adverso por parte de alguien con una pistola y una placa. ¿Esta renuncia se firmó voluntariamente? Es muy poco probable", dijo. "Tiene que ser consensuada", añadió.