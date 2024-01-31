Se disparan algunas tarifas de trámites migratorios: la más afectada es la visa para trabajadores profesionales extranjeros

Tras un año de revisiones y luego de tomar en cuenta el comentario del público, el servicio de inmigración anunció las nuevas tarifas de servicios que entrarán en vigor el 1 de abril de 2024.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) dijo que la publicación de la regla final explica los ajustes para “ciertas tarifas de solicitudes de beneficios (…) por primera vez desde el 2016”. Y agregó que la publicación le pemite “cobrar sus costos operacionales de manera más completa y hace posible el procesamiento oportuno de las nuevas solicitudes”.

De acuerdo con las nuevas tarifas, el Formulario I-129 (petición para trabajador no inmigrante), que actualmente tiene un costo de $320, costará a partir de abril $780, un incremento del 70%. A su vez, el trámite del Formulario I-90, que se utiliza para pedir un reemplazo de la tarjeta de residencia permanente (green card), que actualmnente cuesta $455, tendrá un costo de $415, equivalente a un 9% menos.

En cuanto a la petición de ciudadanía estadounidenzse por naturalización, trámite que se lleva a cabo a través del Formulario N-400, la regla final señala, que de los $640 actuales, tendrá un incremento a $710, equivalente al 11%, mientras que el pago para el registro de una visa H-1B para trabajadores profesionales extranjeros experimentará un incremento de $10 actuales a $205 a partir de abril, equivalente a un 2,050% de incremento.

Las justificaciones de USCIS

USCIS dijo que la regla final “es el resultado de una revisión exhaustiva de tarifas, como se requiere por ley, y es resultado de una notificación de propuesta de reglamentación de enero de 2023”.

Agrega que la revisión de tarifas concluyó que el programa actual de tarifas “no es suficiente para recuperar el costo total de las operaciones de la agencia, incluidos la expansión necesaria de los programas humanitarios, los aumentos salariales exigidos por el gobierno federal, los requisitos adicionales de personal y otras inversiones esenciales”.

En enero del año pasado la agencia federal, que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo que “las nuevas tarifas permitirían recuperar más completamente los costos operativos, restablecer y mantener el procesamiento oportuno de casos y prevenir la acumulación de los atrasados”.

Señaló además que la dependencia recibe aproximadamente “el 96% de sus fondos de las tarifas de presentación, no de las asignaciones por parte del Congreso”.

El aumento de tarifas fue reportado por primera vez por Univision Noticias en agosto de 2020 cuando USCIS anunció que incrementaría los precios de sus servicios, pero en esa ocasión una corte federal del norte de California frenó las nuevas tarifas.

Algunas de las nuevas tarifas

De acuerdo con la regla final, estos son algunos de los trámites más comunes solicitados por los inmigrantes:





Formulario I-29 para clasificación H-1. De los actuales $460 a $780, un incremento de $320 equivalente a 70% de aumento.

para clasificación H-1. De los actuales $460 a $780, un incremento de $320 equivalente a 70% de aumento. Formulario I-29 para beneficiarios de H-2A. De los actuales $460 a $1,090, un incremento de $630 equivalente a 137% de aumento.

para beneficiarios de H-2A. De los actuales $460 a $1,090, un incremento de $630 equivalente a 137% de aumento. Formulario I-130 para peticiones de familiares extranjeros. De los actuales $535 a $630, un incremento de $140 equivalente al 26% de aumento.

para peticiones de familiares extranjeros. De los actuales $535 a $630, un incremento de $140 equivalente al 26% de aumento. Formulario I-131 para permisos de viaje. De los actuales $575 a $630, un incremento de $55 equivalente al 10% de aumento.

para permisos de viaje. De los actuales $575 a $630, un incremento de $55 equivalente al 10% de aumento. Formulario I-140 , pera pedir la residencia de un trabajador por medio de un empleador. De los actuales $700 a $715, un incremento de $15 equivalente al 2% de aumento.

, pera pedir la residencia de un trabajador por medio de un empleador. De los actuales $700 a $715, un incremento de $15 equivalente al 2% de aumento. Formulario I-212, para solicitar permiso de ingreso a EEUU despuès de haber sido deportado. De los actuales $930 a $1,395, un incremento de $245 equivalente al 26% de aumento.

para solicitar permiso de ingreso a EEUU despuès de haber sido deportado. De los actuales $930 a $1,395, un incremento de $245 equivalente al 26% de aumento. Formulario I-290B , para apelar una decisión. De los actuales $675 a $800, un incremento de $125 equivalente al 19% de aumento.

, para apelar una decisión. De los actuales $675 a $800, un incremento de $125 equivalente al 19% de aumento. Formulario I-485 , para ajuste de estatus. De los actuales $1,140 a $1,440, un incremento de $300 equivalente al 26% de aumento.

, para ajuste de estatus. De los actuales $1,140 a $1,440, un incremento de $300 equivalente al 26% de aumento. Formulario I-539 , para solicitar una extensión de estadía. De los actuales $370 a $420, un incremento de $50 equivalente al 14% de aumento.

, para solicitar una extensión de estadía. De los actuales $370 a $420, un incremento de $50 equivalente al 14% de aumento. Formuylario I-601. Solicitud de Exención de Causal de Inadmisibilidad. De los actuales $930 a 1,050, un incremento de $120 equivalente al 13% de aumento.

Solicitud de Exención de Causal de Inadmisibilidad. De los actuales $930 a 1,050, un incremento de $120 equivalente al 13% de aumento. Formulario I-601A , para gestionar un perdón provisional por presencia ilegal. De los actuales $630 a $795, un incremento de $165 equivalente al 26% de aumento.

, para gestionar un perdón provisional por presencia ilegal. De los actuales $630 a $795, un incremento de $165 equivalente al 26% de aumento. Formulario I-765 , para soliciutar autorización de empleo. De los actuales $410 a $470, un incremento de $60 equivalente al 15% de aumento.

, para soliciutar autorización de empleo. De los actuales $410 a $470, un incremento de $60 equivalente al 15% de aumento. Formulario N-400 , solicitud de naturalización. De los actuales $640 a $710, un incremento de $70 equivalente al 11% de aumento.

, solicitud de naturalización. De los actuales $640 a $710, un incremento de $70 equivalente al 11% de aumento. Toma de huellas biométricas. De los actuales $85 a $30, una baja de $55 equivalente al 65% menos.

Primer ajuste en más de siete años

USCIS reiteró que se trata del primer ajuste de tarifas en más de siete años. Y que el incremento permite “actualizar nuestros precios de servicios para cumplir mejor las necesidades de nuestra agencia, proporcionarles decisiones oportunas a aquellos a quienes servimos,” dijo la abogada Ur M. Jaddou, directora de la agencia.

Jaddou agregó que “debido a años de fondos insuficientes, la fuerza laboral de USCIS hizo grandes pasos respecto a los servicios de atención de cliente, la reducción de los retrasos, implementación de nuevos procesos y programas, y defensa de la equidad, la integridad y el respeto por todos los que servimos”.

El servicio de inmigración dijo además que para la elaboración de la regla fonal “recibió más de 5,400 comentarios únicos del público” durante el periodo de recemción de comentarios tras la publiación en el registro federal de la propuesta en enero del año pasado.

Indicó que tomó en consideración “estos comentarios del público interesados durante el proceso de elaboración de la regla final propuesta. Tomando en cuenta los comentarios de los grupos de interés, la regla final de tarifas incluye varias actualizaciones importantes a la regla final inicial.

USCIS precisó además que las nuevas tarifas permitirán reducir la cantidad requerida de recuperación anual de costos de la agencia en casi $730 millones, en parte, al considerar los efectos presupuestarios de las medidas de eficiencia, además de ampliar las exenciones de tarifas para los Jóvenes Inmigrantes Especiales y las víctimas de la trata de personas, el crimen y la violencia doméstica.

Críticas a las nuevas tarifas

“Dejan un mal sabor lo que están anunciando”, dice Juan José Gutiérrez, director general de la organización Derechos Plenos para los Inmigrantes en Los Ángeles, California. “Aunque no son tan drásticos como se esperaban, son aumentos al fin de cuentas en tiempos de mucha necesidad para la comunidad inmigrante”.

El activista dijo además que “este anuncio llega además en mitad de las quejas de miles de inmigrantes que están esperando la resolución de sus trámites y el gobierno se demora muchos meses en resolverlos.

“Mire, por ejemplo, el reemplazo de la tarjeta de residencia permanente. La gente paga el servicio, pero la tarjeta nueva no llega. A cambio, USCIS envía una carta diciendo que la tarjeta vieja tiene otros cinco años de duración. Y no olvidemos las largas esperas por otros trámites de gente que está a punto de regularizar sus permanencias”.

Gutiérrez dijo además que los aumentos no se justifican. "Pedimos primero la agencia se ponga al corriente, que acelere los procesos a como estaban antes de la pandemia de covid-19 y después aumente las tarifas. Eso sería lo adecuado”.

Para el abogado Jaime Barrón, quien ejerce en Dallas, Texas, las nuevas tarifas “no necesariamente acelerarán los procesos” y es probable, “conociendo el sistema burocrático, que el alza anunciada sea utilizada en salarios y material de oficinas, pero dudo que los tiempos de espera se vayan a reducir en el corto plazo”.