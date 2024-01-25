Trump trunca negociación en el Congreso sobre seguridad fronteriza, pero los demócratas nunca tuvieron los votos

Video Nueva York no tiene dónde alojar más inmigrantes y muchos duermen en las calles: te mostramos el drama que viven

El martes, poco antes de conocerse los resultados de las primarias del estado de New Hampshire, Donald Trump escribió en la red social Truth que “el presidente de la Cámara (de Representantes), Mike Johnson, es MUY FUERTE EN LA FRONTERA”. Y que “¡¡¡No permitirá que nuestro país sea destruido por los lunáticos de las fronteras abiertas de Joe Biden!!!”.

El mensaje apuntó directamente al descarrilamiento de las conversaciones sobre seguridad fronteriza que se llevan a cabo en el Senado entre ambos partidos y la Casa Blanca de Joe Biden, un tema delicado que se discute desde octubre como apéndice para la aprobación de fondos urgentes de ayuda a Ucrania, Taiwán e Israel.

Tras sus triunfos en Iowa y New Hampshire, el expresidente Trump dio un paso más en su esfuerzo por controlar el debate. “Lo dijimos bien”, indicó en su discurso de victoria ante la exembajadora ante la ONU, Nikki Haley. “La inmigración es un gran problema. Tenemos millones de millones de personas que llegan ilegalmente a nuestro país. Vienen de prisiones y de instituciones mentales", añadió, pero sin aportar datos que corroboren sus afirmaciones.

Sin embargo, Trump no ha sido el único factor para que las negociaciones estén estancadas o descarriladas. Entre los demócratas no ha habido consenso y hasta ahora no se han tenido los votos necesarios para que la iniciativa se apruebe en la Cámara Alta.

Trump lo había advertido

La semana anterior Trump ya había revelado en la red social su plan sin ocultar su rechazo a las negociaciones tripartitas encabezadas por los senadores Charles Schumer (demócrata por Nueva York) y Mitch McConnell (republicano por Kentucky). “No creo que debamos llegar a un acuerdo fronterizo, en absoluto, a menos que obtengamos TODO lo necesario para detener la INVASIÓN de millones y millones de personas, muchas de ellas de lugares desconocidos, en nuestro otrora grandioso, pero que pronto volverá a serlo, país”.

Hasta el miércoles por la mañana la postura de Trump parecía solo eso, una postura dentro de muchas otras que han sido blandidas desde que comenzaron las negociaciones hace tres meses, pero en horas de la tarde fue McConnell, de acuerdo con fuentes citadas por la cadena CBS y The Hill, quien puso en duda las negociaciones.

Según las revelaciones, McConnell habló a puertas cerradas con un grupo de senadores republicanos para advertirles que, teniendo en cuenta los resultados de New Hampshire y Iowa la semana anterior, “no queremos hacer nada que lo debilite” en su carrera de regreso a la Casa Blanca.

Una segunda fuente, indicaron los medios, indicó que McConnell dijo a los senadores que la postura migratoria de Trump, denominada durante su gobierno como de ‘tolerancia cero’, podría “dificultar” que los republicanos que participan en las conversaciones apoyen un acuerdo de inmigración.

Qué ha dicho la Casa Blanca

Hasta la semana pasada, la Casa Blanca de Biden manifestaba “esperanza” de alcanzar un acuerdo en el Senado para seguir avanzando en un acuerdo migratorio en el Senado y luego en la Cámara de Representantes.

Ante una pregunta respecto a los avances en las negociaciones que poco antes había mencionado el presidente Biden, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que “realmente apreciamos que los senadores, tanto republicanos como demócratas, sigan manteniendo esta conversación y negociando sobre la seguridad fronteriza”.

La funcionaria agregó que “obviamente, esto es algo importante, muy importante para este presidente”. Y señaló que el miércoles de la semana anterior, cuando el mandatario se reunió con los líderes de ambos partidos en la oficina Oval, “el presidente fue muy claro en que el Congreso debe actuar. Necesitamos concentrarnos en esto y también en la financiación de Ucrania, mientras Ucrania continúa defendiéndose de la agresión de Putin… Eso es algo que debemos seguir haciendo”.

Jean-Pierre también dijo en esa ocasión que “todas las piezas y lo que ha pedido el presidente en sus necesidades suplementarias de seguridad nacional, deben aprobarse”. E indicó que “las conversaciones van en la dirección correcta. Somos optimistas al respecto. Es importante actuar ahora. El sistema de inmigración que hemos visto en la frontera y que ha estado roto durante décadas, necesita ser arreglado”.

Cinco días después, tras los resultados en New Hampshire, el escenario, tanto para republicanos como demócratas dio un giro inesperado que, a primera vista, pareciera favorecer la estrategia de Trump.

“Aquí vamos de nuevo”

Los indicios todavía no confirmados oficialmente de que las negociaciones fracasaron tienen inquieto a Immigration Hub, una organización que lucha por la defensa de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos y presiona por la aprobación de una reforma migratoria integral.

“Después de meses de negociaciones, informes recientes indican que los legisladores republicanos están rescindiendo su apoyo a un acuerdo de financiación suplementaria para abordar la seguridad fronteriza y financiar la ayuda exterior”, dijo el grupo en un comunicado.

“Aquí vamos de nuevo”, dijo Beatriz López, subdirectora de Immigration Hub. “Los republicanos en el Congreso demuestran una vez más que no son intermediarios honestos, y menos aun cuando se inclinan ante Donald Trump. Incluso cuando se les presentan propuestas de la era Trump y la voluntad del presidente Biden de llegar a un compromiso, los senadores republicanos se niegan a aceptar cualquier propuesta bipartidista”.

López dijo además que “está descaradamente claro que el partido de Trump nunca estuvo interesado en resolver los problemas de buena fe o con políticas efectivas. Quieren seguir utilizando la inmigración como una cuestión de cuña electoral contra Biden y los demócratas. Quieren crear caos en la frontera y en las ciudades lideradas por los demócratas para ganar puntos políticos mientras prometen separación familiar y deportaciones masivas en un futuro trumpiano”.

Immigration Hub precisó además que “el presidente Biden y los demócratas deberían avanzar, responder al pueblo estadounidense con soluciones audaces y pragmáticas, no con las políticas actuales en negociación que destruirían nuestro sistema de asilo y crearían un desorden inmanejable en la frontera. Tienen una oportunidad crítica para afrontar el momento trabajando con gobernadores, líderes locales y ONG en las comunidades fronterizas y en el país para reasentar a los solicitantes de asilo y satisfacer las necesidades económicas de las comunidades”.

Schumer nunca tuvo todos los votos asegurados

El acuerdo que esperaba conseguir la Casa Blanca de Biden para garantizar un pacto migratorio en el Senado y la aprobación de 14,000 millones para la frontera no solo depende de los votos republicanos, sino de la totalidad del respaldo de los 48 votos demócratas y los tres independientes que le dan a Schumer y los demócratas el control de la Cámara Alta.

Y para conseguir un acuerdo, Schumer debe convencer a McConnell que le brinde al menos 9 votos republicanos, los que nunca, durante las negociaciones que se llevan a cabo desde octubre, han sido confirmados e identificados.

Las negociaciones ni siquiera han logrado amarrar el voto del senador Marco Rubio, republicano por Florida, quien en 2013 integró el denominado Grupo de los Ocho que aprobó una amplia reforma migratoria que luego se estancó en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos. En un mensaje Rubio escribió: “El presidente Biden se niega a hacer cumplir las leyes y asegurar nuestra frontera. La aprobación del Congreso de un proyecto de ley fronterizo no cambiará eso”.

Pero el mensaje que más preocupó fue el publicado por el senador republicano Thom Tillis, quien a través de la red social X dijo: “Necesitamos al menos 25 votos para esto o, en mi opinión, será una pérdida de tiempo".

¿Por qué 25 y no 9, teniendo en cuenta que Schumer debía contar con 51 votos demócratas e independientes más los republicanos para llegar a los 60 mínimos necesarios que se requieren para aprobar una ley?

La respuesta es una sola: Schumer nunca tuvo los 51 votos de su bancada asegurados.

El ala rebelde demócrata

Las negociaciones son encabezadas por Schumer y cuentan con el respaldo de Biden, quien está dispuesto a ceder en ciertos aspectos de la ley de inmigración, tal como mayores restricciones al asilo o modificaciones a programas humanitarios aprobados por él para ordenar la crisis que se vive en la frontera con México. Sin embargo, son concesiones que al menos 11 senadores demócratas rechazan públicamente.

A finales de noviembre, en una carta enviada a Biden, el grupo, encabezado por Bob Menéndez (Nueva Jersey) y Dick Durbin, (Illinois), advirtieron al presidente que las negociaciones relacionadas con posibles cambios “a nuestro sistema de asilo establecería un precedente peligroso y arriesgaría la aprobación de asistencia para nuestros aliados” (Ucrania e Israel).

Y señalaron que cualquier propuesta que considere “cambios permanentes a nuestro sistema de asilo e inmigración, debe incluir un camino hacia la legalización para inmigrantes indocumentados que llevan años viviendo y contribuyendo a nuestro país”, un tema que está fuera de cualquier negociación posible en estos momentos en el Congreso.

A la pregunta si la postura se mantiene, la oficina de Menéndez dijo a Univision Noticias que “se debe leer el acuerdo en su totalidad antes de emitir una opinión. Pero el grupo sigue teniendo muchas preocupaciones sobre el tema”.

“Hasta no ver un documento completo, un texto final que incluya a Ucrania, Israel y Taiwán, no se va a emitir un comentario”, agregó.

Consultado sobre las supuestas declaraciones de McConnell a los senadores de su partido en torno a las conversaciones bipartidistas y una eventual caída de las negociaciones en el Senado, la oficina de Menéndez dijo que “no sabemos si está muerto (el esfuerzo) y dónde va a terminar todo el mundo. Lo qie si demuestra esto, es que los republicanos quieren más el tema que las soluciones”.

El analista Wadi Gaytán comentó que “los dos partidos tienen la culpa” y que uno de los pasos más grandes que puede tomar el Congreso “es una reforma migratoria”, pero para conseguirla ambos partidos deben ponerse de acuerdo.