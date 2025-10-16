Esta es la nueva tarifa que deberás pagar para tramitar o renovar tu ‘parole’

Video Nueva tarifa para solicitar 'parole' humanitario en EEUU: te contamos de cuánto es y las excepciones

El gobierno de Donald Trump anunció que aplicará desde este jueves una nueva tarifa a las personas extranjeras que quieran tramitar o renovar su parole, un permiso de permanencia temporal en Estados Unidos concedido sobre todo a inmigrantes por razones humanitarias urgentes o de beneficio público significativo para el país.

Los beneficiarios de este permiso, que ha sido objetivo de numerosos ataques por parte del presidente republicano, deberán hacer frente a partir de ahora a un costo que asciende a $1,000.

PUBLICIDAD

La tarifa existente hasta ahora variaba según la categoría del parole: la genérica oscilaba entre $580 y los $630, en función de si el proceso se había realizado online o por correo postal. Sin embargo, algunas categorías específicas no contemplaban ningún tipo de cuota.

Según el aviso publicado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) en el Registro Federal, la nueva cuota se aplicará a quienes se les otorgue el parole por primera vez, o se les conceda una renovación.

También afectará a quienes tengan una solicitud pendiente y que sea finalmente aprobada. Si el parole fue aprobado y emitido antes de este 16 de octubre, el beneficiario no deberá pagar la tarifa (hasta que solicite una renovación, si llegara el caso).

Esta cantidad no debe pagarse en el momento de realizar la solicitud, sino que hay que esperar a que las autoridades confirmen que el proceso cumple con los requisitos y que el permiso de permanencia fue aprobado.

Si el beneficiario no realiza el pago requerido, el parole será cancelado.

La actual tarifa de $1,000 puede aumentar en el futuro en función de la inflación anual, según el comunicado de USCIS.

Esta medida se enmarca en la “Gran y hermosa ley” presupuestaria firmada por Trump el pasado mes de julio con la que pretende obtener nuevos ingresos en materia migratoria, y que ya estableció aumentos en otras tarifas como el permiso ESTA que deben tramitar los ciudadanos de unos 40 países incluidos en el Programa de Exención de Visa.

PUBLICIDAD

Al margen de esta nueva tarifa, el gobierno de Trump ha tomado numerosas medidas para tratar de eliminar o limitar notablemente el uso de este parole desde que el republicano regresara a la Casa Blanca el pasado enero.

¿Quiénes no deberán pagar la nueva tarifa del ‘parole’?

Sin embargo, la nueva normativa contempla también excepciones para casos concretos en los que los beneficiarios del parole no deberán pagar los $1,000.

El primero es para casos de emergencias médicas en los que el ciudadano extranjero no puede obtener el tratamiento en su país o su vida corre peligro por ello. También si el extranjero es necesario en EEUU para donar un órgano u otro tejido para trasplante de manera urgente.

También se contempla una excepción para quienes tienen un familiar cercano en EEUU cuya muerte es inminente, o quienes desean asistir al funeral de un familiar cercano y no queda el tiempo necesario para realizar un proceso normal de visa.

Otra excepción es para niños adoptados y que vivan con una condición médica urgente, que estén bajo custodia legal del solicitante de una visa definitiva relacionada con la adopción, y que necesite tratamiento médico antes de la concesión prevista de dicha visa.

Tampoco deberán pagar la nueva tarifa los extranjeros que fueron devueltos a un país limítrofe con EEUU y que se le haya concedido permiso de entrada para asistir a su audiencia de inmigración.

También quedan exentos los extranjeros admitidos en el Programa de Participantes Cubano-Haitiano (CHEP, por sus siglas en inglés), según se define en la Ley de Asistencia Educativa para Refugiados de 1980.

PUBLICIDAD

Por último, otro caso en el que no tendrán que pagar esta cuota es cuando la persona al frente del Departamento de Seguridad Nacional (actualmente, la secretaria Kristi Noem) considere que se ha obtenido o se obtendrá un beneficio público significativo gracias a la concesión del parole a un extranjero que ha colaborado o colaborará con el gobierno estadounidense en un asunto de aplicación de la ley.

Mira también: