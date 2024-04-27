El nuevo revés de Texas en su batalla legal por mantener la barrera de boyas en el río Grande

Texas tuvo un revés legal en su batalla en torno a las boyas instaladas en el río Grande, en la frontera sur de Estados Unidos, cuando un juez federal rechazó el viernes su petición para desestimar la demanda entablada por el gobierno del presidente Joe Biden, que busca el retiro de la barrera.

El juez del Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas, David Alan Ezra, negó la petición del fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, para terminar con la querella legal emprendida por la Casa Blanca en julio pasado.

"Texas es un estado soberano, no un país soberano"

Texas argumentó que se vio obligado a tomar medidas por su propia cuenta para “defenderse” de una “invasión” de migrantes, acusando al gobierno federal de no defender la frontera sur. Pero el juez opinó que no tiene la autoridad para hacerlo.

“Texas es un estado soberano, no un país soberano”, escribió el juez en su opinión en la que se puso de lado de la posición del gobierno federal de que las boyas no están permitidas bajo la ley de ríos y puertos de Estados Unidos.

La decisión representa una victoria para el gobierno del presidente Joe Biden, que demandó al estado de Texas por instalar las boyas en el sector de Eagle Pass en julio pasado como parte de la operación Estrella Solitaria del gobernador republicano Greg Abbott contra la inmigración irregular.

México alega que la mayor parte de las boyas están en su territorio

No obstante, el juez rechazó el argumento del Departamento de Justicia de EEUU que asegura que las boyas violan el tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, que prohíbe construcciones que puedan impedir la navegación en el río Grande.

Ezra dictaminó que el tratado “no establece qué medidas deben tomarse en caso de una violación”.

Texas aún tiene varias vías legales para proseguir con el caso e incluso llevar la pelea hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. El próximo mes la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito programó una audiencia para escuchar el caso. Por su parte el juez Ezra volverá a escuchar el caso en agosto.

Las boyas ocasionaron que el gobierno de México pidiera en varias ocasiones a EEUU el retiro de la barrera, alegando que la mayor parte de las boyas se encontraban en territorio mexicano.

La Comisión Internacional de Límites y Aguas, una entidad binacional, corroboró esta afirmación en un informe presentado ante el tribunal que preside Ezra que concluye que la gran mayoría de las boyas están del lado mexicano.