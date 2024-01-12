Las escandalosas declaraciones del gobernador de Texas sobre por qué no les disparan a los inmigrantes

Video La ACLU presenta una demanda contra la ley SB4 de Texas: “Anula los principios fundamentales de la Constitución”

Según el gobernador Greg Abbott, la razón por la que en Texas no les disparan a los migrantes que llegan a la frontera es para evitar la imputación de asesinato que llegaría de la justicia federal.

"Lo único que no estamos haciendo es disparar a las personas que cruzan la frontera, porque, por supuesto, la administración Biden nos acusaría de asesinato", afirmó Abbott en una entrevista la semana pasada en el programa de corte conservador 'The Dana Loesch Show'.

El segmento fue transmitido nuevamente en el programa de Loesch el jueves sin el comentario sobre disparar a los migrantes, reseñó el diario Houston Chronicle. Pero una versión del audio original fue publicada en redes sociales por 'Heartland Signal', un programa de radio progresista con sede en Chicago.

El gobernador, que ha llevado a cabo una política fuertemente restrictiva contra la inmigración con la que ha chocado con el gobierno federal, dijo que en su estado están "utilizando todas las herramientas que se pueden usar, desde construir un muro en la frontera, construir estas barreras fronterizas, hasta aprobar la ley ( SB4) que prohíbe que alguien entre a Texas desde otro país".

En el mismo programa, Abbott defendió la decisión de instalar alambre de púas en varios tramos de la frontera de su estado.

"En la historia de Estados Unidos, ¿alguna vez has visto a un presidente intentar evitar que un estado garantice su propia seguridad? Colocamos este alambre de púas, cientos de millas de él, que fue un disuasivo efectivo y repelió a los migrantes para que no ingresaran al estado de Texas", comentó Abbott.

"Y porque fue tan efectivo, Biden ordenó a la Patrulla Fronteriza que lo cortara o lo levantara", añadió.

Críticas a Abbott por su comentario sobre disparar a los inmigrantes

Gilberto Hinojosa, presidente del Partido Demócrata de Texas, en un comunicado emitido el jueves criticó los comentarios vertidos por Abbott.

"Lo único que impide que Greg Abbott ordene que se dispare a mujeres y niños migrantes son los cargos de asesinato. Una y otra vez, Greg Abbott y los republicanos de Texas han dejado en claro que no tienen moralidad ni humanidad", dijo Hinojosa.

En una publicación en la red social X, la congresista demócrata Verónica Escobar criticó este "tipo de lenguaje... que dejó a 23 personas muertas y 22 heridas en El Paso", al recordar la matanza cometida por un supremacista blanco en un Walmart en 2019.

La administración de Abbott acusa repetidamente al gobierno de Biden de no hacer lo suficiente para controlar la frontera y ha venido aplicando medidas cada vez más restrictivas contra la inmigración, bajo el controvertido programa Estrella Solitaria.

La administración Biden ha chocado repetidas veces con las acciones del gobierno de Abbott señalando que las competencias en materia fronteriza y de inmigración pertenecen exclusivamente al ámbito federal.

Abbott firmó el mes pasado un proyecto de ley que permite a los agentes de la ley de Texas arrestar a migrantes que ingresen ilegalmente a EEUU y otorga a los jueces locales el poder de ordenar la deportación de los migrantes.

El Departamento de Justicia presentó una demanda contra Texas la semana pasada después de advertir al estado que no aplicara la nueva ley.

