Representantes aprueban proyecto de ley para dreamers e inmigrantes con TPS y ahora enfrenta un muro en el Senado

Sin embargo, el proyecto denominado ‘Ley de Sueños y Promesas 2019’ (H.R. 6), corre el riesgo de no convertirse en ley por no contar con el respaldo suficiente en el Senado, controlado por los republicanos, ni con la del presidente Donald Trump que sería el encargado de firmarla en un último paso.

"No debería haber nada partidista o político sobre esta legislación", advirtió la portavoz de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, poco antes de la votación en una rueda de prensa con otros congresistas demócratas. "Estamos dando una oportunidad a gente que ha contribuido mucho a Estados Unidos (...) Es una obligación moral protegerlos".

"El primer paso"

"No nos daremos por vencidos y seguiremos viendo qué es lo que pasa con este proyecto de ley hasta el final. Este es el primer paso de muchos y lo que le pido que nadie que nos apoye a los dreamers que se den por vencidos. La lucha sigue", afirmó.

"Si no tenemos residencia dónde va a quedar el dinero que hemos aportado al social security (la seguridad social) y al retirement (jubilación)?", se pregunta. "Tenemos que seguir luchando para que esto no quede en nada. Que se nos escuche. No nos vamos a quedar sentados".