Reporte revela que gobierno de EEUU usa más de 25 hoteles para detener a menores migrantes que buscan asilo

"Este rango distorsionado en la distribución, con un número sustancial de niños con permanencias de más de 10 días, sugiere que no existe un límite formal de permanencia (...) y que inclusive niños a muy corta edad pueden quedarse en hoteles por largos periodos", se lee en el reporte.

A inicios de agosto, un grupo de activistas y organizaciones a favor de los derechos de los inmigrantes exigieron al gobierno que dejara de mantener "como rehenes en lugares no revelados" a los niños solicitantes de asilo y que dejara de deportarlos sin que pudieran acceder al debido proceso.

La evaluación

La pandemia es una de las preocupaciones de los expertos al evaluar las condiciones en las que son recluidos los niños. "Desde el comienzo del programa, tres menores no acompañados dieron positivo al covid-19 mientras estuvieron en custodia de ICE en un hotel. De ellos, dos fueron transferidos a la ORR (Oficina de Reasentamiento de Refugiados)", explican. El otro menor, de 16 años, estuvo 23 días en custodia de ICE en un hotel, incluyendo 14 días de cuarentena.

De este último caso aseguran que no están claras las decisiones que se tomaron y los procedimientos a seguir cuando una persona da positivo al covid-19. "La información más reciente es que las pruebas se limitan a personas con síntomas relevantes y que los países de la mayoría de los menores en el programa no les exigen hacerse la prueba de covid-19 antes de la expulsión", dice el reporte.

Otro de los puntos en la evaluación fue el tratamiento de los niños según la edad. "Los procedimientos actuales y las instalaciones no hacen distinción según la edad o la capacidad de desarrollo de los niños en custodia (...) no hay información sobre el sistema de cuidados requerido por aquellos niños que no pueden cuidar de sí mismos", dicen al explicar las diferencias entre la custodia de un niño de 10 años versus uno de 17, así como de uno que está bajo custodia de un adulto frente a uno que está solo.