Quiénes están en la mira de las deportaciones de Trump: 'Hablemos de Inmigración' en YouTube y Facebook

Video ¿Quiénes son los migrantes que promete deportar el nuevo 'zar de la frontera'? Te explicamos

El periodista Jorge Cancino y el abogado Armando Olmedo, presentadores del programa ‘Hablemos de Inmigración’ que se transmite a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y el canal de Univision Noticias en la red social Facebook, explican quiénes son los inmigrantes que están en la mirilla de las deportaciones del presidente electo Donald Trump.

Mira aquí el programa 'Hablemos de Inmigración':



De acuerdo con la información emitida hasta ahora tanto por el presidente electo como por el nominado zar de la frontera, Tom Homan, la lista la encabezan inmigrantes con antecedentes criminales y con órdenes de deportación. La amenaza también cae sobre aquellos extranjeros que entraron al país bajo el programa ‘parole humanitario’ (ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua), beneficio que será descontinuado, según recientes declaraciones de Homan.

Además, el ‘parole humanitario’ tiene una cláusula qu exige al titular cambiar su estatus bajo cualquier otro programa vigente en un plazo de dos años. Si no lo hace, deberá salir del país y el Departamento de Seguridad Nacional (NTA) le iniciará un proceso de deportación de Estados Unidos. Se estoma que unos 530,000 extranjeros han ingresado al país desde principios de enero de 2023, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP).

En cuanto al nñumero de extranjeros con órdenes de deportación en ausencia, la base de daos de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, Corte de Inmigración), revela que entre los años fiscales 2015 y 2024 (este último finalizó el 30 de septiembre) se habían emitido 928,619 órdenes de deportación en ausencia, incluyendo a menores no acompañados.

¿Qué deben hacer aquellos extranjeros con una orden de deportación vigente? ¿Qué pasa si los detienen? ¿Qué derechos tienen? ¿Los presentan ante un juez de inmigración? ¿En cuánto tiempo pueden ser expulsados? ¿Pueden pedir libertad bajo fianza? Son algunas de las preguntas que serán respondidas durante el programa, además de interactuar en vivo con usuarios de Univision Noticias en Hablemos de Inmigración a partir de las 7 PM por los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y Facebook.

‘Hablemos de innigracion’

‘Hablemos de Inmigración’ fue diseñado en un formato de conversación abierta con los usuarios de Univision Noticias e invitados, donde cada miércoles conversan sobre las noticias de la semana y los temas que más preocupan a la comunidad inmigrante.

Tanto Olmedo como Cancino, co-autores del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’, coinciden en que la creación de este nuevo espacio a través de YouTube genera un espacio en vivo para asistir a la audiencia inmigrantes con preguntas sobre sus casos de inmigración, escuchar a los usuarios y responder con consejos generales respecto a cada caso en particular.

La primera temporada de ‘Hablemos de Inmigración’ fue lanzada a comienzos de 2019 en una serie de podcasts donde, paso a paso, Olmedo y Cancino explicaron los cambios a reglamentos que en ese tiempo se estaban registrando.