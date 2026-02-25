Inmigración

¿Quién es Dalilah, la niña que asistió al discurso de Trump? Esto pasó con inmigrante acusado de su accidente

Esta es la historia de la pequeña que sufrió un fuerte accidente en el que un inmigrante estuvo involucrado según autoridades.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video Donald Trump habla sobre licencias a conductores indocumentados

Durante el discurso del Estado de la Unión del 24 de febrero del presidente Donald Trump, la presencia de Dalilah Coleman, una niña de primer grado cuya vida dio un cambio debido a un accidente vial en la que según las autoridades un inmigrante estuvo involucrado, se convirtió en el centro de atención.



Inmigración

Dalilah, quien entonces tenía solo 5 años y se preparaba para iniciar el jardín de niños, sufrió un Coma de tres semanas y pasó seis meses hospitalizada.

Además, sufrió de una craniectomía, por lo que vivió sin la mitad de su cráneo durante cuatro meses tras cirugías de emergencia.

Además, tiene secuelas permanentes ya que fue diagnosticada con parálisis cerebral dipléjica y retraso en el desarrollo global. No puede caminar, hablar ni comer por sí misma, y requerirá terapia de por vida.

La presencia de los Coleman en el Capitolio anoche tuvo como objetivo señalar las políticas de la administración anterior y del estado de California. Según los informes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el conductor Singh fue liberado en el país por la administración Joe Biden tras cruzar la frontera y, posteriormente, obtuvo una licencia de conducir comercial (CDL) bajo las leyes del estado santuario de California.

Video Bancos, datos e inmigración: Orden ejecutiva obligaría a revelar estatus migratorio de clientes

¿Qué pasó con el inmigrante acusado de provocar el accidente que afectó a

Dalilah

?

Mientras Dalilah enfrenta una recuperación, el responsable, Partap Singh, fue arrestado por ICE en Fresno, California, el pasado 29 de agosto de 2025.

Anoche, el presidente utilizó la historia de Dalilah para justificar la urgencia de la Ley SAVE America, argumentando que su caso es la "razón" por la cual el control fronterizo y la verificación de identidad deben ser la prioridad del Congreso en 2026.

InmigraciónDonald TrumpOperativos de ICEControl de Inmigración y Aduanas (ICE)

