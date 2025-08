Lo que debes saber sobre las deportaciones expeditas que fueron ampliadas a todo EEUU

Antes del cambio de este martes, los funcionarios federales de inmigración solo podían aplicar las deportaciones aceleradas a los inmigrantes no autorizados detenidos a menos de 100 millas de una frontera internacional y que llevaran menos de dos semanas en territorio estadounidense.

Ahora, estas deportaciones expeditas se aplicarán a los inmigrantes no autorizados en cualquier lugar de Estados Unidos que no puedan demostrar que llevan más de dos años en el país , lo que ha incrementado los temores de los inmigrantes en el país.

¿Qué son las deportaciones aceleradas?

Las personas que se enfrentan a una “deportación expedita” no tienen derecho a un abogado ni a una audiencia ante un juez de inmigración.

Si la persona es deportada, no se le permitirá regresar a Estados Unidos durante 5 años o más (se aplican algunas excepciones), según explica explica la Clínica de Inmigración de la escuela de leyes de la Universidad de Miami.

¿A quiénes van dirigidas las deportaciones expeditas?

¿Quiénes están a salvo de las deportaciones aceleradas?

Cualquier persona con derecho legal a estar en Estados Unidos, incluidos residentes permanentes legales, los titulares de visados válidos y no caducados, los refugiados admitidos o los solicitantes de asilo, no están sujetos a expulsión acelerada, como tampoco lo están los menores no acompañados, dice en su sitio web el Foro Nacional de Inmigración.