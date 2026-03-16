Inmigración Muere otro inmigrante bajo custodia de ICE: Hombre trabajó con el Ejército de Estados Unidos en Afganistán Las muertes de inmigrantes bajo custodia del ICE se han disparado durante el segundo mandato de Trump.

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Las autoridades informaron que Mohammad Nazeer Paktyawal, inmigrante originario de Afganistán, cuya familia afirma que sirvió a las fuerzas estadounidenses en su país de origen, murió en un hospital de Texas tras haber sido detenido por las autoridades de inmigración.

Nazeer Paktyawal, de 41 años, murió en el Hospital Parkland de Dallas, un día después de haber sido puesto bajo custodia por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La causa de la muerte aún está por determinarse, pero la familia de Paktyawal asegura que no estaba enfermo.

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Mientras que el ICE afirma que Paktyawal murió tras ser trasladado al hospital luego de quejarse por dificultad para respirar y dolores en el pecho.

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¿Qué le pasó a Mohammad Nazeer Paktyawal, inmigrante y veterano de la guerra en Afganistán?

"Seguimos sin entender cómo pudo pasar esto. Solo tenía 41 años y era un hombre fuerte y sano. Sus hijos no dejan de preguntar cuándo volverá su padre a casa", expresó la familia en un mensaje.

De acuerdo con AP, Paktyawal comenzó a quejarse de falta de aire y dolores en el pecho el viernes por la noche mientras se encontraba en una sala de retención de la oficina de campo del ICE en Dallas.

Fue trasladado al Hospital Parkland, donde recibió tratamiento y permaneció internado durante la noche. El sábado, mientras desayunaba, el personal notó que se le había hinchado la lengua. El equipo médico realizó múltiples esfuerzos de reanimación, pero falleció a las 9:10 a.m., informó el ICE, que añadió que "su fallecimiento está actualmente bajo investigación activa".

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¿Qué dice el ICE sobre

Mohammad Nazeer Paktyawal inmigrante y veterano de la guerra en Afganistán?

Por su parte, el ICE señaló en un comunicado que Paktyawal había sido arrestado el 16 de septiembre pasado por cometer fraude contra el SNAP, el programa de asistencia alimentaria más grande del gobierno. El ICE añadió que también había sido detenido por robo el 1 de noviembre.

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Paktyawal fue puesto bajo custodia durante un operativo de control específico y, al momento de su arresto y procesamiento el viernes, no reportó antecedentes médicos previos, según la agencia.

Paktyawal había servido anteriormente junto a las fuerzas especiales militares de Estados Unidos en Afganistán y llegó a los Estados Unidos como refugiado tras la retirada de las tropas estadounidenses y la toma del poder por parte de los talibanes en agosto de 2021, según el grupo #AfghanEvac. Vivía en Richardson, un suburbio de Dallas, con su familia mientras su caso de asilo seguía pendiente. Estaba casado y tenía seis hijos, tres niños y tres niñas.

Las muertes bajo custodia del ICE se han disparado durante el segundo mandato de Trump. La agencia reportó 14 fallecimientos en custodia desde el inicio del año fiscal el 1 de octubre hasta el 6 de enero, tendencia que de seguir así, superaría las 24 muertes del mismo lapso de tiempo anterior.