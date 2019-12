Qué pasa si un indocumentado decide irse en avión o por tierra de EEUU: respondemos tus preguntas de inmigración

El inmigrante identificado con el seudónimo de ‘fantasma’ lleva más 10 años viviendo indocumentado y dice estar “cansado” de vivir en la clandestinidad y quiere irse de Estados Unidos. Pero no sabe si al salir por un puerto aéreo o terrestre igual lo detendrán y colocarán en proceso de deportación.

De Vuelta a casa

“Quiero volver a mi país”, cuenta el inmigrante indocumentado. “Me cansé de esperar. No tengo visa ni orden de deportación. Llevo 10 años aquí como un fantasma. ¿Me agarrarán en la frontera o en el aeropuerto?”, pregunta.

“Ahora, la salida en avión, en ciertas aerolíneas no te dejan montar si no tienes un pasaporte válido de tu país para que puedas volar de regreso. Y el empleado de la aerolínea o el agente de TSA (Transportation Security Administration), agencia federal que le autoriza el ingreso a las salas de embarque, le pueden hacer más preguntas de la que deben y descubrir su estado migratorio”, advierte.

No hay protocolo

Aunque no existe una regla escrita respecto a cuál es el protocolo para seguir en aquellos casos cuando un indocumentado sin antecedentes criminales u orden de deportación final decida por su cuenta irse de Estados Unidos, los abogados solamente recomiendan en base a la experiencia que les han proporcionado sus clientes.

“Técnicamente, sólo hace salta un pasaporte válido (vigente)”, dice Hernández.” Pero el querer salir no es suficiente. Hay que tener un documento vigente que te permita subirte a un avión. Si regresas a tu país, basta solo el pasaporte, pero si quieres viajar a otro país que no sea el tuyo, te van a pedir una visa. Eso también hay que tenerlo en cuenta”.

A la pregunta sobre qué consejo le da a un indocumentado que quiera irse por sus propios medios a su país de origen, el abogado dijo: “Que tenga listos sus documentos de viaje, su pasaporte. Pero que lo piensen bien, porque el paso que van a dar trae consecuencias debido a que muchos, cuando ya están fuera, les entra la nostalgia de Estados Unidos. Sobre todo porque el dólar sigue siendo fuerte. Y si quieren volver, en muchos casos no lo podrán hacer porque les cae encima la Ley del Castigo”, apunta.

Base de datos

Para Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California, “para salir del país solo hace falta un pasaporte válido. Por lo menos eso es lo que hemos visto hasta ahora. Sobre todo, si la persona no está en la mira de ICE y no tiene una orden de arresto por haber cometido un crimen”, agrega.

Operativos permanentes

“No tiene una oficina para revisar las salidas, no tiene patrones de reconocimiento facial en las salidas y no es tan común que veamos controles tan severos en las salidas de los aeropuertos. Pero las personas indocumentadas que salen deben tener conocimiento de las consecuencias de salir”, advierte.

Para el abogado José Guerrero, quien ejerce en Miami, Florida, “si sale por avión igual corre el riesgo de ser detenido en el aeropuerto. Y si lo deportan y le permiten la salida sin una deportación, en ese momento se activa la Ley del Castigo. No hay vuelta atrás”.

Si no son mexicanos

En el caso de los no mexicanos que quieran salir por la frontera de México, el panorama se vuelve complejo y delicado, advierte Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego.

“ Si tienen su boleto de embarque aéreo, indicando que salen del país, no creo que sean detenidos en el aeropuerto”, dice. “Pero si van por tierra, se dirigen a la frontera sur y no son mexicanos, si es preocupante”, previene.

“Si son detenidos en una ciudad fronteriza, como San Diego, y son mexicanos, pueden pedir la salida voluntaria y los sacan a Tijuana o Ciudad Juárez. Pero si no son mexicanos, los tomarían en custodia y les abrirán un juicio de deportación”, explica.

“La persona indocumentada que decide regresar a su país, generalmente no tiene problemas con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al retirarse de Estados Unidos”.

Señala además que, “de hecho, el gobierno quiere que se vayan. Si tienen pasaporte de entrada a sus países y boleto en mano, DHS no los va a detener”.

Si no tienen orden de deportación, están regresando por su propia cuenta, las penalidades aplicables al tiempo de estadía sin permiso se adjuntan. También, necesitaran el consejo de un abogado de inmigración con experiencia si algún día quisieran regresar.

La posición oficial

Y en el caso de que crucen la frontera hacia el sur, no habría ninguna clase de problemas, “a menos que haya algún tipo de operación de inspección” en el camino.

Si bien no existe una respuesta que clarifique protocolos de procedimiento, las autoridades migratorias recuerdan que, en el caso de un viaje aéreo o internacional, las autoridades requerirán “un pasaporte o una identificación válida” que le permita abordar la aeronave.

En este punto, el agente federal tiene la discrecionalidad no solo de verificar los documentos, sino también de notar si el extranjero tiene un sello de entrada al país. Pero no hay una respuesta que clarifique qué hace la autoridad federal en caso de no existir un sello de entrada y el individuo va de regreso a su país de origen.