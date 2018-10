Trump quiere cambiar la Enmienda 14, que da ciudadanía a quien nace en EEUU, pero ¿puede?

¿Es legal?

“ Se supone que no ”, dice a Univision el abogado constitucionalista Filiberto Agusti. “ La respuesta es complicada ”, agrega. Y tras una pausa señala: “El presidente no tiene derecho de cambiar la ley cuando así lo ha determinado la Corte Suprema de Justicia”.

Batalla legal

¿Podría ser retroactivo?

“ Las leyes nunca han sido y nunca serán aplicables con efecto retroactivo en caso de leyes penales”, agrega. “Y la razón de esto es bastante simple en realidad. La ley penal existe para castigarte por algo que has hecho (o no has hecho algo que deberías haber hecho) que es un error legal hoy. No importa si lo que hiciste se convierte en un crimen mañana si a los ojos de la ley hoy es legal”, explica. “Tampoco importa si fue un crimen ayer, siempre y cuando sea legal hoy”.