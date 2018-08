ACLU quiere reunificación de familias en suelo de EEUU, pero el gobierno de Trump en países de padres deportados

“ No se debe dejar que los niños naveguen solos por el sistema de asilo de Estados Unidos soportando el peso de la separación continua, porque el gobierno deportó ilegalmente a sus padres y no quiere devolverlos. Una cosa queda clara: en primer lugar, estas familias nunca deberían haber estado separadas, pero el gobierno lo hizo de todos modos ”, indicó.

Actualización de datos

Al término del plazo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó que unos 600 menores no habían sido reunificados por varias razones, entre ellas que más de 420 padres habían sido deportados, otros no calificaban para recibir a sus hijos y 26 no habían sido expulsados del país y no habían sido localizados.