Parte una nueva caravana con cientos de migrantes hondureños hacia México y EEUU

Los organizadores prevén que más personas se vayan uniendo por el trayecto, de camino a México. La desesperación, aseguran, les ha hecho tomar la medida. Y aunque muchos aseguran que no saben a qué van, sí que saben que en Honduras no se quieren quedar y que viajar unidos les asegura librarse de los peligros del camino.

"No hay trabajo y hay mucha inseguridad"

Es la situación económica, la falta de empleo y la violencia lo que motiva a los migrantes a salir. Ellos están seguros de que fuera de Honduras se abrirán nuevas oportunidades porque en el país, dicen, ya no se puede vivir. "Estamos saliendo por el miedo. En el país no hay trabajo. Voy decidida a entrarle a la caminata porque la delincuencia nos agobia. Vamos con mis dos hijos y mi esposo. Vamos a buscar un futuro, a trabajar", dijo Idalia Marili Acosta quien tiene 21 años y es originaria de La Ceiba, en el departamento de Atlántida.

Uno de los tantos jóvenes que decidió irse en el grupo es Sadith Elvir, originario de Tegucigalpa. Pese a tener esposa y tres hijos, decidió salir solo porque asegura que en Honduras todo anda mal: "No hay trabajo, hay mucha inseguridad y eso me hace salir del país. Esta es mi tercer intento por llegar y salgo por necesidad. En Honduras no se puede sobrevivir. Los que estamos aquí para emigrar es por eso, porque el Gobierno no nos da oportunidades y en la realidad no está dándo respuestas al pueblo. Vamos como familia, vamos unidos, porque aquí no tenemos sueños" expresó.