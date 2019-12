No pedirla a tiempo o violar un embargo puede ser motivo suficiente para que te nieguen la ciudadanía

El gobierno federal estadounidense cuenta a partir de ahora con una guía para determinar si los extranjeros tienen o no “buen carácter moral” para convertirse en ciudadanos estadounidenses, uno de los principales requisitos dentro del proceso pero sobre el que no había detalles sobre la manera en la que se determinaba.

“No había una guía general básica que utilizaban los oficiales migratorios que aprueban las solicitudes de naturalización N-400”, dijo a Univision Noticias José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Por eso la publicaron este viernes. Pero eso no quiere decir que todos los puntos vayan a ser aceptados. De seguro habrá cuestionamientos y litigios”, advirtió.

Hasta antes del 10 de diciembre, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) manejaba una política general que no detallaba qué crímenes o faltas indicaban si una persona tenía o no un "buen carácter moral " (GMC, por sus siglas en ingles).

Razones del cambio

“La comisión, o la condena o el encarcelamiento por un acto ilegal durante el período legal para la naturalización, puede hacer que un solicitante no sea elegible para el beneficio si se determina que el acto refleja negativamente el carácter moral”, indica.

Señala además que “anteriormente, el manual de políticas de USCIS no incluía información extensa sobre actos ilegales”, y que la actualización del Manual “proporciona ejemplos adicionales de actos ilegales e instrucciones para garantizar que los jueces de USCIS tomen decisiones uniformes y justas, e identifiquen los actos ilegales que pueden afectar el buen carácter moral en función de los precedentes judiciales”.

La lista

La lista de faltas o crímenes que determinarán cuándo un extranjero no tiene un “buen carácter moral” y por tanto no califica para convertirse en ciudadano estadounidense, incluye:

Puntos críticos

Algunos de las faltas señaladas en el documento causaron alarma. “El no haber pedido la ciudadanía cuando se cumplió el tiempo para hacerlo llama la atención”, dice Guerrero. “Eso puede tener varias interpretaciones y llevar a confusión. Quizás el gobierno cuestione el por qué una persona, después de cinco años como residente, no pide inmediatamente la ciudadanía y utilice esto como argumento para determinar que no tiene buen carácter moral”.