Cómo una milicia coopera con un condado fronterizo para detener migrantes en Texas

Vestidos de camuflaje, con equipos tácticos y rifles de asalto, un grupo de civiles cuestiona a más de una veintena de migrantes que están recostados contra el muro fronterizo en un punto de Texas. Es de noche, pero los focos de las camionetas iluminan la escena. Uno de los hombres graba a unas niñas con su teléfono en vertical y se le escucha decir: "Estos son los bebés". Mueve la toma y cuestiona a los adultos, les pregunta que de dónde vienen: "Colombia, Nicaragua, Honduras", responden sin titubear. "¿Los bebés son de Honduras? ¿Nicaragua? ¿Dónde están mamá y papá?", sigue el interrogatorio. "Ellas andan solas, alone", dice una de las mujeres. " So, no mama and no papa?", cuestiona. "No, solo las cruzaron (...) Son cuatro niñas que vienen solas", le informan. Él emite un quejido.