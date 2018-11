Migración a contravía: decenas de miles de guatemaltecos viajan a Honduras para trabajar en la agricultura

“Es lamentable que muchos hondureños no aprovechen las oportunidades labores en las fincas cafetaleras, por lo que muchos extranjeros, entre ellos nicaragüenses y guatemaltecos, llegan a nuestras tierras a trabajar. Por lo tanto, el dinero no se queda en Honduras, sino que se va a otros países”, lamentó.

Héctor Amílcar Villeda Recinos, un caficultor de Concepción, Ocotepeque, señaló que para la mayoría de las cosechas ha tenido que buscar jornaleros en territorio guatemalteco, debido a que los locales no les gusta trabajar en este tipo de actividades agrícolas, pese a que él califica la paga como “muy buena”.

“Muchos vecinos de comunidades circunvecinas a mi finca se ven necesitados de trabajo, pero no les gusta laborar en el corte y despulpe de café, por lo que en muchas ocasiones son vistos en el parque central de Ocotepeque en busca de mejores trabajos. Me ha tocado viajar hasta Jocotán, Guatemala, para contratar jornaleros y así trabajar en mi finca, de lo contrario no lograría obtener la cosecha”, expresó Villeda.