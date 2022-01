Suspensión del programa 287(g) en Atlanta alivia tensiones entre inmigrantes sin papeles

“Todo eso ha cambiado”, dice ahora Nicholls. “La gente no tiene el miedo de antes. La cancelación del 287(g) trago paz, la gente está más confiada y puede salir a la calle. Pero la ausencia de una reforma migratoria los tiene sin poder obtener una licencia de manejar. Y aunque saben que no los detendrán como antes, el no tener papeles igual no impide que los detengan por alguna falta”.