El plan 'México te abraza' para recibir deportados de Trump "es bien intencionado, pero faltan recursos"

Guillén sostuvo que la coyuntura actual, con Trump de regreso a la Casa Blanca, requiere que México establezca un esquema “complejo” de acciones que no sólo incluyan la recepción de inmigrantes deportados en albergues, sino una verdadera tarea de integración a la vida económica.

“Es la coyuntura más compleja en décadas, con un alto nivel de tensión. En materia migratoria en particular es la coyuntura de mayor agresividad en la historia ”, dijo Guillén, quien lidió con las políticas agresivas de Trump contra la migración en su primer mandato.

La oposición en México también ha advertido que el gobierno de Sheinbaum no se preparó lo suficiente para las acciones que Trump ya había advertido que llevaría a cabo en materia migratoria.

Pero expertos sostienen que no está claro de dónde saldrán los recursos ni cómo será implementado el plan de integración de los mexicanos que, en muchos casos, han vivido por décadas en Estados Unidos.

“El drama humano es muy grave y la alternativa en México es difícil, compleja”, agregó Guillén. “Y el asunto de la instrumentación (del plan) es el más complejo y no está claro, puede ser la intención buena, pero si no tiene la instrumentación adecuada, se diluye”.

“Es un anuncio oficial de buenas intenciones, los recursos no existen y en todo caso, no que los repatriados sean ciudadanos de segunda, para nada. Son ciudadanos de primera como todos los que no se fueron, pero los que se quedaron aquí tampoco tienen esa seguridad social”.