Esto es lo que se sabe del plan de Trump para desplegar soldados en servicio activo en la frontera con México

El primer contingente de 1,500 soldados "es solo el comienzo"

Las tropas en servicio activo se unirán a los aproximadamente 2,500 efectivos de la Guardia Nacional y de la Reserva que ya se encuentran allí. Hasta este despliegue, no había tropas en servicio activo trabajando a lo largo de la frontera de aproximadamente 2,000 millas.

Hasta 10,000 soldados en servicio activo adicionales podrían ser desplegados en la frontera sur

Los soldados en servicio activo no llevarán a cabo labores de cumplimiento de la ley

Funcionarios gubernamentales citados por The Associated Press dijeron que no había planes para que las tropas se dedicaran a labores de cumplimiento de la ley, pero que cualquier decisión dfinitiva al respecto sería tomada por la Casa Blanca, dijeron.