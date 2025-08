La Cámara de Representantes ratifica el proyecto Laken Riley: será la primera ley que firmará Trump

Trump elimina programas migratorios de su antecesor

La rápida actuación en política de inmigración fue una prueba de cómo los demócratas, al igual que los republicanos, ya no se resistirán a algunas propuestas de aplicación estricta de la ley.

¿Cuánto costaría aplicar la ley Laken Riley?

Eso no será fácil en la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen la mayoría por unos pocos escaños.

En la actualidad, la Ley Laken Riley no tiene financiación vinculada, pero los demócratas del Comité de Asignaciones estiman que el proyecto de ley costaría 83,000 millones de dólares en los próximos tres años, según una nota obtenida por The Associated Press.