"Extremadamente irrespetuoso": la dura crítica del papa León XIV al trato a los inmigrantes por el gobierno de Trump

Video Obispos católicos de EEUU emiten declaración en apoyo a inmigrantes y rechazo a operativos federales

El papa León XIV cuestionó el trato "extremadamente irrespetuoso" que el gobierno de Trump le está dando a los inmigrantes en una nueva crítica abierta a la administración de su país de origen.

El pontífice manifestó su respaldo al duro comunicado emitido por los obispos católicos de EEUU la semana pasada, cuando cuestionaron la política migratoria de Trump y especificaron que se "oponen a las deportaciones masivas e indiscriminadas".

PUBLICIDAD

León dijo que "tenemos que buscar formas de tratar a las personas con humanidad", en una declaración ante periodistas frente a su residencia secundaria de Castel Gandolfo, cerca de Roma, en Italia.

Aunque afirmó que "todos los países tienen derecho a determinar quién, cómo y cuándo entra la gente", cuestionó que personas que "vivían una buena vida, muchas de ellas desde hacía 10, 15 o 20 años" en EEUU y que fueron tratadas de una manera "extremadamente irrespetuosa".

El pontífice pidió a "todo el pueblo de Estados Unidos que escuche" a la Conferencia Episcopal Católica de Estados Unidos, que instó a poner fin al "clima de miedo".

León, nacido en Chicago y al frente de la Iglesia católica desde su elección en mayo, ya había encomendado con anterioridad a los obispos a que alzaran la voz en asuntos de justicia social.

"Si hay personas que se encuentran en Estados Unidos de forma ilegal, hay formas de abordar esa situación. Existen tribunales, existe un sistema judicial", subrayó.

El miércoles 12 de noviembre la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos expresó este miércoles su "inquietud" por el clima de " temor y ansiedad ante las prácticas de perfilamiento y la aplicación de las leyes migratorias" por el gobierno de Donald Trump.

En un "mensaje especial", los prelados católicos enumeraron una serie de situaciones derivadas de la agresiva política migratoria de la administración Trump, en la que resaltaron la discriminación contra los inmigrantes, las condiciones de los centros de detención, las detenciones de padres que llevan a sus hijos a las escuelas y las amenazas contra lugares de culto.

Vea también: