Más de 36,000 inmigrantes detenidos en cárceles de ICE y la mayoría no tiene antecedentes criminales

La cifra de inmigrantes privados de libertad en centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) se mantienen “consistentes” por encima de los 36,000, revela un reciente informe elaborado en base a datos proporcionados por la agencia federal. El 62% de ellos carece de antecedentes criminales que los conviertan en una amenaza para Estados Unidos.

Al 19 de mayo en las cárceles de ICE había “36,571 inmigrantes detenidos”, señala un informe elaborado por analistas del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse.

Según los datos, “el 27% de los inmigrantes detenidos tienen condenas penales; otro 12% tiene cargos penales pendientes y la mayoría, el 62%, sólo muestran violaciones migratorias registradas”.

La tendencia es similar a la registrada en informes de años anteriores donde la mayoría de los extranjeros indocumentados encarcelados tienen faltas leves que no representan una amenaza para la seguridad pública o nacional de Estados Unidos.

Otros miles liberados con monitores electrónicos

Los datos del último informe del TRAC también revelan que al 18 de mayo de este año 2,975 inmigrantes, frente a 2,153 registrados hace unas dos semanas, ahora son monitoreados mediante VeriWatch, un monitor GPS que se lleva en la muñeca”.

El creciente uso de la pulsera VeriWatch por parte de ICE “se refleja en todo el país”, agrega el informe. Y señala que los tres principales tribunales de inmigración donde se concentra la mayor cantidad de inmigrantes que usan este dispositivo se ubican en Harlingen, con 488 liberados; Seattle, con 365 liberados y Los Ángeles, con 362 liberados.

En mayo de 2023, cuando ICE publicó por primera vez datos sobre el programa de pulseras con GPS, solo 50 inmigrantes utilizaban esta tecnología.

El dispositivo VeriWatch fue puesto en funcionamiento en Denver, Colorado, por la Unidad de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) de ICE. La dependencia dijo en esa ocasión que el dispositivo de monitoreo GPS de pulsera es parte del 2esfuerzo continuo para proporcionar tecnología adicional en el conjunto de opciones a los Programas de Alternativas a la Detención (ATD)”.

Detalles del informe del TRAC

El informe del TRAC revela además que, las oficinas regionales de ICE que monitorean a la mayoría de los inmigrantes bajo el ATD están ubicadas en San Francisco, con 18,221 inmigrantes vigilados electrónicamente; Chicago, con 17,601; y Los Ángeles, con 14,151.

La revisión de los datos de ICE también muestra que:

ICE mantuvo a 36,571 detenidos según datos actualizados al 19 de mayo de 2024;

22,520 de 36,571 (el 61,6%) de los detenidos por ICE no tienen antecedentes penales. Muchos otros solo cometieron infracciones menores, incluidas infracciones de tránsito.

La mayoría se los detenidos permanecen en centros de detención ubicados en Texas, según datos actualizados al 13 de mayo de 2024.

De las 23,974 personas arrestadas por ICE durante abril de 2024, 8,440 fueron arrestados por ICE y 15,534 por la Oficina de Inmigración y Control Fronterizo (CBP), bajo cuyo mando opera la Patrulla Fronteriza.

El Centro Residencial South Texas Fam., en Dilley, Texas, mantuvo el mayor número de detenidos por ICE hasta el momento en el año fiscal 2024, con un promedio de 1,814 por día (a mayo de 2024).

Los programas ATD de ICE están monitoreando actualmente a 184,083 familias e individuos solteros, según datos actualizados al 18 de mayo de 2024.

La oficina del área de San Francisco tiene el número más alto de ATD, según datos actualizados al 18 de mayo de 2024.

Los estados con mayor número de detenidos en cárceles de ICE:

Texas: 13,632

Louisiana: 6,146

California: 2,583

Arizona: 2,432

Georgia: 2,408

La base de datos de ICE precisa que al 31 de diciembre del 2023 habían participado 195,150 inmigrantes en el ATD y los principales países beneficiarios son: Colombia, Nicaragua, Honduras, Venezuela, Guatemala y México.



Los detenidos no tienen ayuda legal

Los inmigrantes privados de libertad en las cárceles de ICE no tienen garantizada asistencia o ayuda legal, a menos que consigan asistencia pro-bono o familiares en Estados Unidos contraten a un abogado para que defienda y/o salgan en libertad bajo el programa ATD.

“La mayor dificultad es contactar un abogado, los recién llegados no conocen el sistema”, dice Ezequiel Hernández, un experto en la ley de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.

“Se supone que ICE brinda información de profesionales u organizaciones que los inmigrantes encarcelados pueden llamar gratuitamente y pedirles que los represente. Pero ellos (los indocumentados presos) son quienes deben hacer esas llamadas”.

Hernández citó la labor que lleva a cabo The Florence Project en Arizona, una organización sin fines de lucro que apoya a las personas detenidas dándoles información sobre abogados pro-bono y otras guías o direcciones para que familiares los contacten y reciban orientación legal.

Los programas de libertad condicional

En cuanto a los programas de libertad condicional ATD, Hernández explicó que, las personas que no son una prioridad de deportación para el gobierno pueden entrar en el programa y ser puestas en libertad a esperar la resolución de sus casos migratorios.

También dijo que aquellas personas que llegaron a Estados Unidos antes de noviembre de 2020 “y no tienen crímenes graves, no habrá detención para ellos”.

Con el programa ATD, en vez de arrestar y/o encarcelar a un inmigrante, el gobierno:

Poner en libertad controlada a quienes no tienen antecedentes, no representan una amenaza pública y tienen familiares en Estados Unidos.

Los libera bajo el pago de fianzas.

También utiliza grilletes electrónicos y teléfonos móviles para dar seguimiento a los inmigrantes liberados.

Entre los beneficios adicionales al programa, los inmigrantes obtienen: