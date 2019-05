Más de 1,000 indocumentados que llegan por la frontera serán enviados cada mes al sur de Florida

"No es un buen plan", dijo por su parte el sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, quien confirmó en rueda de prensa este jueves que la Patrulla Fronteriza les informó de la idea. Dijo que los inmigrantes serán mayormente de los que están siendo detenidas en El Paso, Texas.

"La llegada indocumentados está abrumando nuestro sistema", expresó Rubio, quien horas más tarde informó que envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional con preguntas concretas sobre este polémico plan, entre las que incluye el por qué enviarán indocumentados a un estado que no comparte su frontera con México. El senador exige respuestas antes de la implementación de la política.

Sugieren albergarlos en los hoteles Trump

El alcalde de Broward manifestó que "esta afluencia repentina" es "irresponsable" e "inhumana" y sugirió entonces que para aquellos que el condado no encuentre dónde albergarlos, sean llevados a los hoteles propiedad del presidente Donald Trump.

Bogen sostuvo que el condado hará "todo lo posible para ayudar a estas personas". Sin embargo, señaló que si el mandatario "no brinda asistencia financiera para alojar y alimentar a estas personas, estará creando un campamento para desamparados".

El alcalde enfatizó que Broward "no" es una ciudad santuario para inmigrantes y que el Legislativo de Florida aprobó recientemente un polémico proyecto de ley que prohíbe a tales jurisdicciones en el estado.

Sin embargo, no es claro por qué la administración seleccionó el sur de Florida como la primera localidad para enviar inmigrantes que están siendo liberados en masa en estados fronterizos. La amenaza del presidente era mandar a los indocumentados a ciudades y jurisdicciones santuario, donde no estuvieran cooperando con las autoridades federales, pero tanto Broward como Palm Beach son condados que se han descrito como "no santuario".