Gobierno de Trump dice que Rubio negocia supuestamente con Bukele para traer de regreso a uno de los venezolanos expulsados a El Salvador

Video Marco Rubio negocia con Bukele el regreso a EEUU de joven venezolano expulsado por error a El Salvador

El Departamento de Justicia dijo este lunes que el secretario de Estado, Marco Rubio, lidera las negociaciones con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para regresar a Estados Unidos a un inmigrante venezolano que fue expulsado a ese país.

En documentos judiciales, el Departamento de Justicia dijo que el Departamento de Estado entró en negociaciones para facilitar el regreso del inmigrante “Cristian”, seudónimo con el que aparece identificado el joven venezolano Daniel Lozano-Camargo en los registros judiciales.

PUBLICIDAD

Rubio lidera las negociaciones con Bukele ya que tienen “una relación personal”, que data “desde hace más de una década”, dice el documento.

“Basándose en su profunda experiencia diplomática con El Salvador y en la familiaridad del secretario con las sensibilidades políticas y diplomáticas de ese país, se está encargando personalmente de las conversaciones con el gobierno de El Salvador en relación con las personas sujetas a la orden judicial detenidas en El Salvador", dijo el Departamento de Estado en una declaración incluida en un documento judicial.

No está claro cuándo inició esta mediación de Rubio ni por qué ha tomado tanto al gobierno traer de vuelta a los expulsados "por error".

Trump mismo dijo en una entrevista que le bastaría una llamada con Bukele para traerlos de regreso a a EEUU, pero que no lo haría, porque los acusa, sin pruebas, de ser miembros de una banda criminal.

En abril, la jueza de distrito Stephanie Gallagher ordenó al gobierno facilitar el regreso del venezolano de 20 años deportado a El Salvador, ya que su expulsión violó un acuerdo previo.

“El secretario Rubio leyó y entendió la orden de la corte y quiere asegurar a esta corte que está comprometido a hacer todas las diligencias y esfuerzos necesarios para cumplir esa orden”, dice el documento.

Este es el aparente segundo esfuerzo del gobierno del presidente Donald Trump de regresar a EEUU a inmigrantes que fueron deportados por error a un tercer país.

A finales de mayo el gobierno del republicano anunció en documentos judiciales que está trabajando para traer de vuelta a Estados Unidos a “O.C.G” un hombre guatemalteco que fue deportado a México por error.

¿Quién es Daniel Lozano-Camargo?

Originario de Maracaibo, Venezuela, Lozano-Camargo llegó a EEUU en 2022, cuando tenía 17 años. Al ingresar sin documentos, fue enviado a un centro para menores inmigrantes, donde permaneció hasta que cumplió 18 años.

PUBLICIDAD

Después se instaló en Houston, Texas, donde se encargaba de un negocio de lavado de autos. Sin embargo, su situación migratoria se complicó tras dos arrestos por posesión de drogas en Texas en 2024.

En junio fue detenido por tener entre uno y cuatro gramos de cocaína y, tras no presentarse a una cita judicial en octubre, se revocó su libertad condicional. En noviembre fue arrestado nuevamente, esta vez por poseer menos de un gramo.

El pasado mes de enero, se declaró culpable como parte de un acuerdo con la fiscalía y fue sentenciado a 120 días de cárcel. Después de cumplir parte de esa condena, fue entregado a las autoridades de inmigración.

Pese a que Lozano-Camargo contaba con un permiso de trabajo vigente y una solicitud de asilo en curso, lo cual legalmente lo protegía de ser expulsado del país, el gobierno de Trump lo deportó en marzo al CECOT por su supuesta vinculación con la pandilla venezolana Tren de Aragua.

El caso de Daniel Lozano-Camargo y los esfuerzos para que regrese a EEUU

Se trata de un caso de una demanda colectiva, presentada en 2019, que derivó en un acuerdo con el gobierno. La parte demandante era un grupo de personas que entraron a EEUU siendo menores de edad y luego solicitaron asilo. La demanda pedía al gobierno que los demandantes pudieran permanecer en el país mientras sus solicitudes de asilo eran evaluadas.

Finalmente, en 2024, las dos partes llegaron a un acuerdo. Y ahora los abogados de los demandantes acusan al gobierno de Trump de violarlo al expulsar a El Salvador a Lozano-Camargo.

PUBLICIDAD

El abogado del grupo estima que la expulsión del venezolano "viola el acuerdo de solución" y la jueza Gallagher le da la razón al estimar que debe resolverse "su solicitud de asilo".

El gobierno de Trump argumentó que Lozano-Camargo quedó excluido de la protección del pacto por supuestamente ser miembro de una organización terrorista extranjera, pero no ha presentado pruebas públicas ni lo ha relacionado directamente con el Tren de Aragua.

Además, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) argumentó a principios de mayo que la solicitud de asilo del joven venezolano sería denegada, por lo que su retorno, dijeron, sería innecesario.

“Si su solicitud de asilo está prácticamente anulada, su derecho a asilo también lo está”, afirmó el abogado del Departamento de Justicia, Richard Ingebretsen.

El caso de Lozano-Camargo se dio a conocer tras la polémica generada por la deportación de Kilmar Abrego García, un salvadoreño cuya remoción fue considerada ilegal por una jueza federal.

Ambos fueron enviados a una prisión salvadoreña junto con otros cientos de hombres, en medio de una operación masiva que ha desatado batallas legales y una ola de críticas.

De acuerdo con los documentos judiciales de este lunes, el Departamento de Estado está en espera de la respuesta del gobierno de El Salvador, donde le indique la ubicación de Lozano-Camargo y su estado de custodia.

Mira también: