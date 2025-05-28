Cambiar Ciudad
Deportación a tercer país

El inédito anuncio del gobierno de Trump de que trabaja para devolver a un guatemalteco deportado a México por error

La decisión del Departamento de Justicia se da días después de que el juez federal Brian Murphy ordenara al gobierno que facilitara el regreso del guatemalteco al país, al considerar que fue deportado "sin el debido proceso".

Por:
Univision y AP
Video Estudiante hispano es detenido por ICE tras acudir a una cita en una corte de Inmigración en NY

El gobierno de Donald Trump anunció este miércoles en documentos judiciales que está trabajando para traer de vuelta a Estados Unidos a un hombre guatemalteco que fue deportado a México por error.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la oficina de Operaciones de Ejecución y Expulsión de Phoenix están trabajando para “traer a O.C.G de vuelta a Estados Unidos en un vuelo de Air Charter Operations”, dice el documento.

La decisión del Departamento de Justicia se da días después de que el juez federal Brian Murphy ordenara al gobierno que facilitara el regreso del guatemalteco al país al considerar que fue deportado "sin el debido proceso".

El anuncio parece ser la primera ocasión en la que el gobierno cumple con la orden de un tribunal federal de devolver a Estados Unidos a un migrante que fue deportado en lo que funcionarios de la administración han reconocido que fue el resultado de información errónea.

En la presentación judicial de este miércoles, los abogados del gobierno dijeron que aprobaron un paquete de ‘Libertad Condicional en Beneficio Público Significativo’, que ahora solo está a la espera de la aprobación adicional del Departamento de Seguridad Nacional.

La designación de este paquete permite a las personas que no son elegibles para entrar en los EEUU para hacerlo temporalmente, a menudo por razones relacionadas con la aplicación de la ley o procedimientos legales.

O.C.G; el inmigrante deportado a pesar de una protección judicial por su orientación sexual

El hombre guatemalteco, identificado en documentos judiciales como O.C.D, es homosexual y denunció que había sido secuestrado y violado en México previamente, lo que lo llevó a solicitar protección en Estados Unidos.

Un juez de inmigración había determinado que no podía ser expulsado a su país de origen debido al temor de ser perseguido por su orientación sexual.

Sin embargo, acabó siendo trasladado sin el debido proceso. En su demanda O.C.D aseguró que fue subido a un autobús en Arizona junto con otros 20 hombres y deportado a México, sin saber que se dirigía a ese país

Finalmente, el 25 de febrero, O.C.G. fue deportado a Guatemala, donde se encuentra actualmente escondido.

Otros casos polémicos de inmigrantes deportados por error por el gobierno de Trump

La orden de Murphy del viernes pasado se suma a una serie de conclusiones de los tribunales federales contra las recientes deportaciones del gobierno de Trump.

Esos han incluido otras deportaciones a terceros países y la deportación errónea de Kilmar Abrego García, un salvadoreño que había vivido en Maryland durante aproximadamente 14 años, trabajando y criando una familia.

En 2019, un juez de inmigración le había otorgado una protección para no ser enviado de regreso a El Salvador. Explicaba que, de ser deportado, el salvadoreño podría ser objeto de persecución por parte de los pandilleros de Barrio 18, que lo amenazaron a él y a su familia.

Sin embargo, el gobierno de Trump lo deportó igualmente a la polémica prisión, fuertemente cuestionada por defensores de Derechos Humanos, para posteriormente reconocer que se trató de un “error administrativo”.

La Corte Suprema de EEUU ordenó al gobierno de Trump que facilitara el regreso de Abrego García a Estados Unidos, rechazando el argumento de la Casa Blanca de que no podía traerlo de regreso tras deportarlo por error, sin embargo el gobierno de Trump se ha negado a hacerlo.

