El abogado de Juárez, Stanton Jones, dijo que la niña tenía una hermosa sonrisa y estaba saludable cuando fue detenida junto con su madre al entrar a EEUU por la frontera" y "no tenía condiciones de salud preexistente". Madre e hija fueron enviadas al Centro Residencial Familiar de Dilley, en el sur de Texas, al que el abogado acusa de prestarles una atención médica "inadecuada, negligente y deficiente".

En el programa 'CBS This Morning', Jones explicó que la niña comenzó con tos y congestión, presentó fiebre alta, de hasta 104 grados y no fue atendida de manera eficiente. Explicó que aunque esa demanda no podrá traer de vuelta a la vida a la hija de Yazmín "que sufre un dolor inimaginable", esta acción impedirá "que estas cosas vuelvan a pasar".