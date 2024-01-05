Le negaron tramitar su 'green card' por sus tatuajes, según su defensa: la Corte Suprema decidirá si acepta el caso

Video Estas son las razones por las que el Departamento de Justicia demanda a Texas por la ley SB4

La Corte Suprema de Justicia decidirá este viernes si revisa o no el caso de un inmigrante casado con una ciudadana estadounidense al que le negaron un trámite para obtener la residencia legal permanente ( green card o tarjeta verde). Su defensa afirma que se le negó por sus tatuajes.

El caso se conoce por medio de la demanda entablada en enero de 2017 contra del Departamento de Estado (DOS) por Sandra Muñoz, una ciudadana estadounidense de 53 años y abogada de derechos civiles en Los Ángeles, California, y su esposo, Luis Asencio-Cordero, de 46 años, originario de El Salvador.

PUBLICIDAD

Muñoz ha vivido en Los Ángeles toda su vida y Asencio-Cordero vivió en Estados Unidos desde 2005 hasta 2015. El sitio Think Immigration explica que en 2010 la pareja contrajo matrimonio. Y que Luis también tiene una hija ciudadana estadounidense y carece de antecedentes penales.



Además, documentos judiciales explican que Luis ha estado separado de su familia desde 2015, cuando viajó a El Salvador para una entrevista en el consulado de los Estados Unidos, como paso final en su solicitud de residencia legal permanente (LPR, green card o tarjeta verde) y recibir una visa de inmigrante para regresar a Estados Unidos y recibir la tarjeta verde. Pero las autoridades consulares le negaron la visa y no le permitieron regresar.

Los esposos y su familia pensaron que el proceso consular, la última etapa del ajuste de estatus, realizado a través de un formulario I-130, demoraría unos cuantos días y retornaría a Los Ángeles con una visa de inmigrante y la residencia permanente. Pero después de la entrevista consular, el gobierno de Estados Unidos le rechazó el trámite y negó su admisión a Estados Unidos.

Apelaron la decisión del consulado

Tras negarles la visa, el matrimonio apeló la decisión y el 5 de octubre de 2022 un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito reconoció los derechos de los ciudadanos estadounidenses que piden visa para familiares inmediatos.

En la sentencia, el tribunal dictaminó (caso Sandra Muñoz v. Departamento de Estado n.21-55365), que los ciudadanos estadounidenses cónyuges de solicitantes de visa “tienen derecho al debido proceso” y se les debe dar una razón fáctica por la cual el gobierno “negó la visa de su cónyuge, y que la razón debe proporcionarse en tiempo y forma”, explicó en esa ocasión el sitio Think Immigration.

Video Familias inmigrantes reciben apartamentos amoblados gratis por tres meses

Agregó que, en el caso de que el gobierno no apelara el fallo, pondría fin al hermetismo que rodeaba este tipo de casos y conocer todos los detalles tomados en cuenta por el consulado estadounidense en El Salvador para negar a Asencio-Cordero la visa de inmigrante y que pudiera regresar a Estados Unidos para recibir la residencia legal permanente por matrimonio.

PUBLICIDAD

Cuando una embajada o consulado de Estados Unidos niega una solicitud de visa, los funcionarios no están obligados a dar una explicación detallada respecto a la decisión. “En la mayoría de los casos no hay razón por la cual se niega el trámite, no dan explicaciones”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

Los tatuajes de Asencio-Cordero

Un reporte del diario Los Angeles Times detalla que los tatuajes de la Virgen de Guadalupe, máscaras de teatro, un par de dados y naipes Ace, recuerdos de los días de escuela secundaria de Asencio-Cordero, fueron la causa de la decisión del consulado para negarle la visa de inmigrante en 2017.

Pero para los funcionarios del gobierno que realizaron un registro corporal, los tatuajes mostraban que era miembro de la pandilla MS-13, agrega.

El mismo diario afirma que la pareja supo que el gobierno federal asumió dicha pertenencia a la banda criminal en 2018, según documentos judiciales.

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia deben decidir si aceptan a trámite el caso. De no hacerlo, la decisión de la Corte de Apelaciones de octubre de 2022 se mantendría y los abogados de Asensio-Cordero estiman que probablemente recibirá la visa y podrá regresar a Estados Unidos a esperar la green card tras casi ocho años.

El fallo de este caso podría tener un marcado impacto en otros similares donde a inmigrantes con tatuajes parecidos a los de Asencio-Cordero les hayan negado un trámite de beneficio migratorio, como el ajuste de estatus.

PUBLICIDAD

Los datos del expediente judicial de Asencio-Cordero

Documentos judiciales del caso señalan que a finales de diciembre de 2015 la Sección Consular “denegó la solicitud de visa de Asencio-Cordero” bajo el Título 8 del Código de Estados Unidos § 1182(a)(3)(A)(ii).

El expediente, publicado por el sitio CaseText, agrega que “cualquier extranjero que un funcionario consular o el fiscal general sepa, o tenga motivos razonables para creer, intenta ingresar a los Estados Unidos para participar únicamente, principal o incidentalmente en (...) cualquier otra actividad ilegal", no es elegible para recibir una visa y no es elegible para ser admitido en los Estados Unidos.

El expediente agrega que “el 20 de enero de 2016, la congresista Judy Chu (demócrata por California), envió al Departamento de Estado una carta en nombre de Muñoz, la esposa de Asencio-Cordero. El 21 de enero de 2016, el cónsul Landon R. Taylor respondió citando la Sección 1182(a)(3)(A)(ii) sin dar más información.

En abril de ese año, el consulado remitió el caso a la unidad de visas de inmigración para su revisión. El día 13 de ese mes Taylor informó a los demandantes: "[E]l hallazgo de inelegibilidad para [Asencio-Cordero] fue revisado por el [DOS], que coincidió con la decisión del funcionario consular. Según su solicitud, nuestra Unidad de Visas de Inmigración tomó otra mirada a este caso, pero no cambió la decisión".

Los argumentos del caso agregan que los demandantes escribieron a la Oficina del Inspector General del Departamento de estado “solicitando que se explicara la decisión de inadmisibilidad”. Y junto con el pedido presentaron una declaración de Humberto Guizar, abogado y experto en pandillas aprobado por el tribunal, “quien revisó fotografías de los tatuajes de Asencio-Cordero" y opinó que "Asencio-Cordero no tiene ningún tatuaje que sea representativo de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) o cualquier otra pandilla criminal callejera conocida" ya sea en El Salvador o en los Estados Unidos”.

PUBLICIDAD

Guizar, precisan los documentos, concluyó que "Asencio-Cordero no es pandillero, ni hay nada que yo sepa que pueda vincularlo razonablemente con alguna organización criminal conocida". Además, en su entrevista de mayo de 2015 con el funcionario consular, Asencio-Cordero había negado haber estado asociado alguna vez con una banda criminal”, detalla.

Pese a los esfuerzos de la familia, el 18 de mayo de 2016, Christine Parker, jefa de la División de Divulgación y Consultas de Servicios de Visa del DOS, respondió simplemente que el DOS "estuvo de acuerdo en la conclusión de inelegibilidad".

Mira también: