Internos en cárcel de ICE en Tacoma volverán a hacer huelga si no les cumplen promesas

Decenas de inmigrantes privados de libertad en una cárcel de ICE en Tacoma, estado de Washington, advierten que volverán a hacer una huelga de hambre si las autoridades federales y los administradores privados del centro no cumplen con el acuerdo de demandas alcanzado a finales de diciembre.

Durante unos 50 días desde el pasado noviembre, un grupo de 40 internos llevó a cabo una huelga de hambre en el Centro de Procesamiento del ICE del Noroeste (NWIPC) en demanda de mejores condiciones de encierro, bajar los precios del comisariato y poder ver televisión las 24 horas del día, entre otros reclamos.

En vísperas de la celebración del Año Nuevo, los internos en huelga de hambre negociaban con las autoridades de la cárcel y estas les prometieron atender sus demandas.

“Ya estaban cansados, con hambre y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) les prometió mejorar la comida y hablar con la empresa que administra el centro para bajar los precios de los artículos del comisariato”, explicó a Univision Noticias Maru Mora Villapando, directora de comunicaciones de La Resistencia, una organización que brinda apoyo a los internos y a sus familiares.

Mora dijo que la huelga duró poco más de 50 días y que entre las exigencias también se incluye atención médica y acelerar los procedimientos migratorios, algunos de los cuales demoran años debido al atasco en la Corte de Inmigración (IEOIR), que a finales de noviembre acumulaba más de 3 millones de casos.

ICE dijo este miércoles a Univision Noticias, mediante un correo electrónico, que se “compromete a garantizar que todas las personas bajo su custodia residan en entornos seguros y humanos”.

A la pregunta en cuanto al movimiento de protesta, la agencia federal respondió que “debido a las reglas de privacidad, ICE tiene prohibido hablar de personas en huelga de hambre por su nombre o detalles específicos de su caso sin el consentimiento del detenido”.

Un portavoz también dijo que cuando un interno se ha perdido o saltado “nueve tiempos de comida, entonces se le considera en huelga de hambre en el NWIPC”.

La Resistencia advirtió que, si a los internos no les cumplen las promesas alcanzadas, la huelga de hambre será reanudada.

Las exigencias de la huelga

En una lista de demandas emitida por los huelguistas y difundida por la Resistencia, los internos del centro de detención de ICE en Tacoma incluyen atención médica inmediata y casos acelerados, “ya sea que el resultado sea la liberación o la deportación”.

Los activistas que los apoyan señalaron que “los huelguistas también se ven obligados a exigir alimentos comestibles frente a porciones pobres y apenas comestibles proporcionadas por el Grupo GEO”, empresa que administra el centro.

La huelga estalló poco después que les comunicaran a los internos un aumento del 12% en los servicios del comisariato.

Chidi Megwa, un inmigrante originario de Nigeria y que participó en la huelga, dijo a finales de diciembre que agentes de ICE habían llegado a su unidad y lo amenazaron con segregarlo si no deponía su actitud.

“Me dijeron que estoy ‘incitando a la violencia’ y que debería hablar con todos en la unidad y convencerlos de que no hicieran huelga”, declaró a la Resistencia, que difundió las declaraciones en un comunicado.

La lista de exigencias de los internos y que ICE aceptó resolver en el acuerdo para deponer la huelga, incluye:





Mejor atención médica y de salud, incluida la atención dental preventiva;

Mejor calidad/cantidad de los alimentos;

Precios de comisariato bajos;

Liberación/deportación oportuna de los detenidos a los que ya se les ha ordenado su expulsión;

Los televisores deben permanecer encendidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana;

Revisión periódica de la custodia/redeterminación de la custodia de todos los detenidos;

Liberación de detenidos que tienen derecho a fianza o libertad bajo palabra.

Algunos internos que participaron en la huelga denunciaron las condiciones de encierro en el centro de detención de ICE y lo comparan con vivir en un “infierno”.

Poco antes del acuerdo que puso fin a la huelga de hambre, la Corte Suprema de Washington falló que GEO Group, empresa que administra el funcionamiento del NWIPC, debe más de $23 millones en salarios atrasados a inmigrantes detenidos que fueron encarcelados y no recibieron pago por el trabajo realizado durante su estadía en la cárcel de ICE.