Control de Inmigración y Aduanas (ICE)

Lanza agente de ICE gas lacrimógeno contra auto de una familia en Minneapolis

Una familia de Minneapolis denunció que un agente federal lanzó gas lacrimógeno debajo de su auto en el que viajaban tras quedar atrapados entre manifestantes y autoridades migratorias. El vehículo se llenó de gas y varios de sus seis hijos, incluido un bebé, fueron hospitalizados.

Univision y AP
Por:Univision y AP
Video ¿Están los agentes de Inmigración deteniendo a los verdaderos criminales?

Una familia de Minneapolis acusó a un agente de inmigración de lanzar una lata de gas lacrimógeno debajo del auto en el que viajaban, lo que provocó que el vehículo se llenara de gas y obligara a hospitalizar a sus seis hijos, incluido un bebé, tras quedar atrapados entre manifestantes y autoridades migratorias.

El hecho ocurrió el miércoles por la noche en el norte de Minneapolis, cuando la familia regresaba a casa después de un partido de basquetbol escolar y se encontró con una calle cerrada por un operativo federal.

Destiny Jackson, de 26 años, relató que el ambiente parecía tranquilo, por lo que se detuvieron para averiguar qué ocurría, pero la situación se tornó tensa con el uso de granadas aturdidoras y la presencia de humo.

Al intentar retirarse, agentes federales les ordenaron avanzar. Minutos después, según Jackson, un agente lanzó el gas lacrimógeno bajo el vehículo, lo que activó las bolsas de aire y causó pánico entre los niños, quienes comenzaron a presentar dificultades para respirar.

Servicios de emergencia atendieron a la familia y trasladaron al hospital a Jackson, su esposo y tres de sus hijos.

Las autoridades informaron que el bebé se encuentra estable tras recibir atención médica.

El Departamento de Seguridad Nacional negó que los agentes hayan apuntado a la familia y señaló que respondían a disturbios.

Jackson afirmó que, tras hacer público el caso, ha recibido amenazas y mensajes de odio.

