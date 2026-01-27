Noticias Jefe de ICE debe explicar ante un juez por qué se ha denegado el debido proceso a los detenidos en Minnesota El juez principal Patrick J. Schiltz ordenó que Todd Lyons, director interino de ICE, se persone en su juzgado para responder por qué los inmigrantes detenidos en Minnesota no han tenido audiencias de fianza.

Video Greg Bovino y algunos agentes de ICE podrían retirarse mañana de Minneapolis, según fuentes

Luego de considerar que la administración Trump ha incumplido las órdenes de celebrar audiencias de fianza para los inmigrantes detenidos, un juez federal ordenó al director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comparecer el viernes 30 de enero de 2026 para explicar por qué no debería ser declarado culpable de desacato.

En un documento fechado el lunes 26 de enero de 2026, el juez principal Patrick J. Schiltz ordenó que Todd Lyons, director interino de ICE, se apersone en su juzgado. Schlitz criticó a la administración por su gestión de las audiencias de fianza para los inmigrantes que ha detenido.

“Este Tribunal ha sido extremadamente paciente con los demandados, a pesar de que decidieron enviar miles de agentes a Minnesota para detener a extranjeros sin prever la gestión de los cientos de peticiones de hábeas corpus y otras demandas que seguramente surgirían”, escribió el juez.