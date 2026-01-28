Noticias

Secuestran a 10 trabajadores de una minera canadiense en Sinaloa, México

Diez empleados de la minera canadiense Vizsla Silver fueron secuestrados en Sinaloa desde el 23 de enero, informó la Asociación de Ingenieros de Minas.

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) informó que 10 empleados de la minera canadiense Vizsla Silver fueron secuestrados en Sinaloa, México, desde el 23 de enero.

"Expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de 10 profesionales de la industria minera con un desempeño honesto en su forma laboral en el municipio de Concordia, Sinaloa", dijeron en un comunicado compartido en redes sociales.

De acuerdo con reportes de los familiares, hombres armados irrumpieron el 23 de enero en el lugar donde se hospedaban los trabajadores y fueron llevados por la fuerza.

La AIMMGM pidió a las autoridades intervenir de manera inmediata y coordinar esfuerzos para garantizar el retorno con vida de los trabajadores.

"De manera respetuosa, nos hemos acercado a las autoridades del Gobierno del Estado de Sinaloa para solicitar su pronta intervención, a efecto de que las instancias competentes realicen las acciones necesarias que permitan su regreso con bien", concluyeron el comunicado.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ni la minera se han pronunciado al respecto.

Este miércoles, dos legisladores del Congreso del estado mexicano de Sinaloa fueron atacados a balazos a las afueras del recinto legislativo.

La disputa entre Los Chapitos y Los Mayos ha causado, desde septiembre de 2024, más de mil 800 muertos y más 2 mil 400 desapariciones forzadas, según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública.

