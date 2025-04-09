Cambiar Ciudad
Deportaciones

Jueces en Nueva York y Texas frenan expulsión de cinco venezolanos bajo Ley de Enemigos Extranjeros

Los hombres fueron identificados como pertenecientes a la banda Tren de Aragua, una afirmación que sus abogados disputan.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video Hombre deportado por "error" seguirá en El Salvador: Corte Suprema frena la orden de devolverlo a EEUU

Jueces federales en Nueva York y Texas tomaron medidas legales este miércoles para impedir que el gobierno expulse a cinco venezolanos del país hasta que estos puedan enfrentar legalmente la medida del gobierno de deportarlos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una antigua normativa que se aplicaba en tiempos de guerra.

Los hombres fueron identificados como pertenecientes a la banda Tren de Aragua, una afirmación que sus abogados disputan.

PUBLICIDAD

Tres hombres están detenidos en una instalación en Texas, mientras que otros dos están detenidos en una instalación del condado Orange del estado de Nueva York. Un hombre en Texas es VIH positivo y teme no tener acceso a atención médica si es deportado.

El juez Fernando Rodríguez Jr. firmó una orden de restricción temporal en Texas, mientras que el juez Alvin K. Hellerstein dijo en una audiencia en Nueva York que planeaba firmar una orden de restricción temporal también para bloquear las expulsiones mientras los desafíos judiciales continúan.

Las acciones se produjeron después de que abogados de libertades civiles en Texas y Nueva York demandaran en defensa de los venezolanos.

Notas Relacionadas

Corte Suprema da luz verde a las deportaciones rápidas de Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros

Corte Suprema da luz verde a las deportaciones rápidas de Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros

Política
4 min

Más sobre Deportaciones

Un inmigrante cubano deportado por EEUU a África hace huelga de hambre en prisión, según su abogada
3 mins

Un inmigrante cubano deportado por EEUU a África hace huelga de hambre en prisión, según su abogada

Inmigración
“Hablemos de Inmigración”: el 7 de noviembre terminan las protecciones del TPS 2021 para venezolanos
4 mins

“Hablemos de Inmigración”: el 7 de noviembre terminan las protecciones del TPS 2021 para venezolanos

Inmigración
Belice firma acuerdo de "tercer país seguro" para recibir a solicitantes de asilo en EEUU
3 mins

Belice firma acuerdo de "tercer país seguro" para recibir a solicitantes de asilo en EEUU

Inmigración
La separación de una familia: celebró 17 años de matrimonio con su esposa estadounidense, acompañó a sus hijas al fútbol y se "autodeportó"
5 mins

La separación de una familia: celebró 17 años de matrimonio con su esposa estadounidense, acompañó a sus hijas al fútbol y se "autodeportó"

Inmigración
Cómo ha cambiado Trump la política de deportación de familiares de militares en EEUU
3 mins

Cómo ha cambiado Trump la política de deportación de familiares de militares en EEUU

Inmigración
Reportan el polémico uso de ICE de un dispositivo para amarrar inmigrantes durante su deportación
1:35

Reportan el polémico uso de ICE de un dispositivo para amarrar inmigrantes durante su deportación

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: El impacto de la política de 'tolerancia cero' de Trump en el debido proceso migratorio
3 mins

‘Hablemos de Inmigración’: El impacto de la política de 'tolerancia cero' de Trump en el debido proceso migratorio

Inmigración
Cómo California está protegiendo la información de los inmigrantes indocumentados que venden en sus calles
3 mins

Cómo California está protegiendo la información de los inmigrantes indocumentados que venden en sus calles

Inmigración
“Hablemos de Inmigración”: Qué escenarios enfrentan miles de venezolanos con TPS en EEUU
4 mins

“Hablemos de Inmigración”: Qué escenarios enfrentan miles de venezolanos con TPS en EEUU

Inmigración
Tuvo un episodio de esquizofrenia, su familia pidió ayuda a la policía, pero la entregó a ICE y la deportó
5 mins

Tuvo un episodio de esquizofrenia, su familia pidió ayuda a la policía, pero la entregó a ICE y la deportó

Inmigración

Disputan que sean pandilleros

Los hombres fueron identificados como miembros de Tren de Aragua por atributos físicos utilizando la "Guía de Validación de Enemigos Extranjeros", en la cual un agente de inmigración suma puntos basándose en tatuajes, gestos de manos, símbolos, logotipos, grafitis y forma de vestir, según la ACLU. Expertos que estudian la banda han dicho a la ACLU que el método no es confiable.

La demanda buscó el estatus de acción colectiva para afectar a otros que están detenidos y enfrentan una deportación similar. La ACLU había solicitado una orden de restricción temporal para mantener a sus peticionarios en Estados Unidos y que el juez declare ilegal la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII, que la administración Trump está invocando.

En Nueva York, Hellerstein fijó una audiencia para el 22 de abril para decidir si una orden de restricción temporal que planeaba firmar el miércoles se convertiría en una orden judicial preliminar. El caso se refiere a dos hombres venezolanos que también enfrentan deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Grupos de libertades civiles han demandado al gobierno en nombre de los dos hombres, uno de 21 años y el otro de 32, que están detenidos por las autoridades de inmigración en una cárcel a unos 72 kilómetros (unas 45 millas) al noroeste de la ciudad de Nueva York.

PUBLICIDAD

La Ley de Enemigos Extranjeros solo se ha utilizado tres veces en el pasado, durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizó para justificar el internamiento masivo de personas de ascendencia japonesa mientras Estados Unidos estaba en guerra con Japón.

Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, pero la administración del presidente Donald Trump ha argumentado que Estados Unidos "está siendo invadido" por el Tren de Aragua.

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos ya han deportado a más de 100 personas y las han enviado a una prisión notoria en El Salvador sin permitirles impugnar sus expulsiones en la corte.

El lunes, la Corte Suprema permitió a la administración Trump usar la ley para deportar a venezolanos acusados de ser pandilleros, pero también dictaminó que la administración debe dar a los venezolanos la oportunidad de luchar legalmente contra cualquier orden de deportación.

El fallo no abordó la constitucionalidad de la ley. La ACLU está pidiendo al juez en Texas que decida si es legal usar la Ley de Enemigos Extranjeros.

La administración planea expandir su uso para miembros de la banda salvadoreña MS-13, dijo Todd Lyons, director interino de Inmigración y Control de Aduanas, a los periodistas el martes durante la Expo de Seguridad Fronteriza, una feria comercial en Phoenix.

Video Regreso de migrante deportado por error depende de Bukele y no de EEUU, dice exfiscal salvadoreño
Relacionados:
DeportacionesCortesEstados UnidosEl SalvadorDonald TrumpNayib Bukele

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD