Jueces en Nueva York y Texas frenan expulsión de cinco venezolanos bajo Ley de Enemigos Extranjeros

Video Hombre deportado por "error" seguirá en El Salvador: Corte Suprema frena la orden de devolverlo a EEUU

Jueces federales en Nueva York y Texas tomaron medidas legales este miércoles para impedir que el gobierno expulse a cinco venezolanos del país hasta que estos puedan enfrentar legalmente la medida del gobierno de deportarlos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una antigua normativa que se aplicaba en tiempos de guerra.

Los hombres fueron identificados como pertenecientes a la banda Tren de Aragua, una afirmación que sus abogados disputan.

Tres hombres están detenidos en una instalación en Texas, mientras que otros dos están detenidos en una instalación del condado Orange del estado de Nueva York. Un hombre en Texas es VIH positivo y teme no tener acceso a atención médica si es deportado.

El juez Fernando Rodríguez Jr. firmó una orden de restricción temporal en Texas, mientras que el juez Alvin K. Hellerstein dijo en una audiencia en Nueva York que planeaba firmar una orden de restricción temporal también para bloquear las expulsiones mientras los desafíos judiciales continúan.

Las acciones se produjeron después de que abogados de libertades civiles en Texas y Nueva York demandaran en defensa de los venezolanos.

Disputan que sean pandilleros

Los hombres fueron identificados como miembros de Tren de Aragua por atributos físicos utilizando la "Guía de Validación de Enemigos Extranjeros", en la cual un agente de inmigración suma puntos basándose en tatuajes, gestos de manos, símbolos, logotipos, grafitis y forma de vestir, según la ACLU. Expertos que estudian la banda han dicho a la ACLU que el método no es confiable.

La demanda buscó el estatus de acción colectiva para afectar a otros que están detenidos y enfrentan una deportación similar. La ACLU había solicitado una orden de restricción temporal para mantener a sus peticionarios en Estados Unidos y que el juez declare ilegal la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII, que la administración Trump está invocando.

En Nueva York, Hellerstein fijó una audiencia para el 22 de abril para decidir si una orden de restricción temporal que planeaba firmar el miércoles se convertiría en una orden judicial preliminar. El caso se refiere a dos hombres venezolanos que también enfrentan deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Grupos de libertades civiles han demandado al gobierno en nombre de los dos hombres, uno de 21 años y el otro de 32, que están detenidos por las autoridades de inmigración en una cárcel a unos 72 kilómetros (unas 45 millas) al noroeste de la ciudad de Nueva York.

La Ley de Enemigos Extranjeros solo se ha utilizado tres veces en el pasado, durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizó para justificar el internamiento masivo de personas de ascendencia japonesa mientras Estados Unidos estaba en guerra con Japón.

Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, pero la administración del presidente Donald Trump ha argumentado que Estados Unidos "está siendo invadido" por el Tren de Aragua.

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos ya han deportado a más de 100 personas y las han enviado a una prisión notoria en El Salvador sin permitirles impugnar sus expulsiones en la corte.

El lunes, la Corte Suprema permitió a la administración Trump usar la ley para deportar a venezolanos acusados de ser pandilleros, pero también dictaminó que la administración debe dar a los venezolanos la oportunidad de luchar legalmente contra cualquier orden de deportación.

El fallo no abordó la constitucionalidad de la ley. La ACLU está pidiendo al juez en Texas que decida si es legal usar la Ley de Enemigos Extranjeros.

La administración planea expandir su uso para miembros de la banda salvadoreña MS-13, dijo Todd Lyons, director interino de Inmigración y Control de Aduanas, a los periodistas el martes durante la Expo de Seguridad Fronteriza, una feria comercial en Phoenix.