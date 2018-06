Jeff Sessions y la Casa Blanca citan la Biblia para justificar la separación de familias en la frontera

“Ni inusual, ni injustificada”

“Nuestras políticas pueden resultar en separaciones temporales de familias que no son inusuales o injustificadas. Los ciudadanos estadounidenses que son encarcelados no llevan a sus hijos a la cárcel con ellos. Y los no ciudadanos que cruzan nuestras fronteras ilegalmente, fuera de nuestros puertos de entrada, con niños no son una excepción”.