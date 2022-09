"Ejecutaron un plan premeditado, fraudulento e ilegal": inmigrantes demandan a DeSantis por enviarlos a Martha's Vineyard

Lo mismo le pasó a Pablo Doe y sus dos hermanos. Ya en San Antonio, encontraron a dos personas estacionadas fuera del albergue, les dijeron que trabajaban para una "persona anónima que ayudaba a migrantes a llegar a ciudades santuario". Les prometieron que al llegar a su destino alguien los esperaría para ayudarlos, pero eso no pasó. La demanda asegura que si ellos hubieran sabido que no iban a encontrar ayuda en Martha's Vineyard o que los iban a fotografiar para exhibirlos en los medios nacionales, no se hubieran montado en el avión.