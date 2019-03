Indocumentados arrestando a indocumentados: cómo la Patrulla Fronteriza tuvo al menos 4 empleados sin papeles

“Mis padres me dijeron que era ciudadano”

“De niño, mis padres me dijeron que era ciudadano estadounidense y toda mi infancia me hicieron creer que era verdad”, escribió en una carta enviada al juez que revisó su caso. “Debido a eso, crecí pensando que cumpliría con mi deber algún día y me uniría a las fuerzas militares de Estados Unidos”, agregó.

“(Mi madre) me dijo que me habían mentido toda la vida y que todo ese tiempo había sido ciudadano mexicano. Me rehusé a creer que esa era la verdad y vine a Estados Unidos con el acta de nacimiento estadounidense que ella me había dado”, relató De la Garza en el escrito sometido a la corte.