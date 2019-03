Indocumentado y empleado de confianza de los Trump: un nuevo caso sale a la luz

"Hola Juan. ¿Cómo va el progreso de la plantación? Ya has llegado hasta los campos pequeños –los dos afuera del polígono de tiro y el terreno de soya?", le escribió en inglés en uno de sus mensajes Eric Trump al mexicano Juan Quintero. "Rapido, my friend. Mas rapido pot favor", decía el mensaje que seguía en español (sin acentos y algún error de tipeo), enviado por Jeffrey Ferraro.

"Todos los años que les das y ellos solo te despiden. No te dicen 'vamos a hacer algo, vamos a tratar de ayudarte'. Simplemente te dicen 'tus documentos no son válidos' y eso es todo", lamentó Quintero.

Este inmigrante mexicano, quien tenía una comunicación directa con el hijo de Trump, le dijo al Post que creía que sus supervisores estaban conscientes de su estatus migratorio, pero dijo que no había hablado nunca de eso con Eric . Sin embargo, cuenta que trabajó en el campo de caza más de un año después de que le pidieron su número de seguro social para sacarle una tarjeta de débito para que hiciera compras para los arreglos del terreno y él no pudo proveerlo.

El temor a la deportación

"Soy la columna vertebral de la casa, ¿qué voy a hacer ahora? Uno se siente peor cuando tiene hijos y familia y eres el único proveedor. Los niños me preguntan: ¿Qué haces aquí papi, por qué no fuiste a trabajar?", expresó Quintero.

"Duele decirles 'bueno, yo no tengo este papel, yo no tengo papeles", agregó y contó que su hijo mayor sí entiende lo que eso significa y le preguntó "¿te van a deportar?". "No, no, no. Esperemos que no pase eso", le respondió él.