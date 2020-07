Indocumentada que trabajó en un resort de Trump enfrenta proceso de deportación

Victorina Morales , la inmigrante guatemalteca que trabajó para un club de golf de Donald Trump y tras ser despedida denunció que durante años varios inmigrantes indocumentados fueron contratados por la organización Trump, se encuentra ante un proceso de deportación , dijo este jueves su abogado al diario The Washington Post .

En enero de 2019 la Organización Trump, una de las compañías del presidente liderada ahora por sus hijos Eric, Donald Jr., e Ivanka, despidió a alrededor de una docena de empleados sin estatus migratorio, entre ellos a Morales. Esto dejó en evidencia cómo la organización empleaba a trabajadores indocumentados en sus clubes y campos de golf por todo el país, aunque no es claro cuántos.

Morales no lo hizo mientras permaneció sin documentación legal durante 19 años , pero luego de que su caso salió en los medios de comunicación y su nombre quedó expuesto tomó la decisión de pedir el asilo. El 5 de febrero de 2019, inclusive, asistió al discurso del presidente del Estado de la Unión como invitada de la representante demócrata por Nueva Jersey Bonnie Watson Coleman.

El juez fijó para el día 26 de agosto su próxima audiencia en la corte . Aunque Morales podría ser deportada si el juez rechaza su petición, el abogado dijo que no sería de inmediato porque los procedimientos pueden demorarse un año o más.

Supervisores conocían su estatus migratorio

"De housekeeping me pusieron a hacer la casa de quien es el presidente ahora, y de Ivanka, que es la hija de él", dijo Victorina Morales a Univision en enero de 2019. "Entonces yo tenía acceso de entrar a la casa de él, a limpiarle la casa, pero todavía él no era presidente, yo entraba, salía, la jefa me daba las llaves".