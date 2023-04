ICE lanzó herramienta digital para facilitar trámite y pago de fianzas para inmigrantes

“Cada caso se revisa individualmente, considerando factores como antecedentes migratorios, antecedentes penales y vínculos comunitarios. Aunque no es raro que a un no ciudadano se le dé la opción de salir bajo fianza, existen muchas excepciones y complejidades en torno a la liberación bajo fianza de los no ciudadanos de la custodia de ICE, por ejemplo, aquellas personas sujetas a detención obligatoria por ley”, precisó ICE.