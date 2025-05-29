Cambiar Ciudad
inmigracion

ICE a cambia a su liderazgo en deportaciones tras elevar a 3,000 la meta diaria de detenciones

La Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), anunció cambios en sus jefes de Deportaciones y de Investigaciones, para "ayudar a ICE a cumplir el mandato del presidente Trump de arrestar y deportar a inmigrantes ilegales criminales".

Por:
Univision y AP
Video Redadas de ICE dejan a 40 inmigrantes detenidos en Massachusetts: resumen de las noticias del día

En medio de la ofensiva contra migrantes indocumentados de la administración del presidente Donald Trump, la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), anunció cambios en dos de sus más importantes departamentos.

ICE informó este jueves que el jefe del área de deportaciones, Ken Genalo, y el jefe del área de Investigaciones, Robert Hammer, dejan sus cargos.

PUBLICIDAD

Genalo tenía 33 años de servicio en la agencia y optó por el retiro, aunque seguirá contratado como empleado especial de ICE. Hammer estuvo dos décadas en Investigaciones de Seguridad Nacional y se moverá a "otro rol de liderazgo crítico dentro de la sede central de ICE".

Relacionado

Gobierno de Trump cancela el TPS de 2021 para más de 268,000 venezolanos
4 mins

Gobierno de Trump cancela el TPS de 2021 para más de 268,000 venezolanos

Inmigración
‘La Voz de la Mañana’ te ayuda y responde tus preguntas de inmigración
2 mins

‘La Voz de la Mañana’ te ayuda y responde tus preguntas de inmigración

Inmigración
ICE reactiva un contrato millonario con una polémica empresa de software espía señalada de abusos a derechos humanos
4 mins

ICE reactiva un contrato millonario con una polémica empresa de software espía señalada de abusos a derechos humanos

Inmigración
ICE interroga a padres que quieren reunirse con sus hijos que cruzaron solos la frontera; algunos han sido detenidos
5 mins

ICE interroga a padres que quieren reunirse con sus hijos que cruzaron solos la frontera; algunos han sido detenidos

Inmigración
“Hablemos de Inmigración”: Senado tiene en sus manos proyecto de ley que aprueba deportaciones por DUI
3 mins

“Hablemos de Inmigración”: Senado tiene en sus manos proyecto de ley que aprueba deportaciones por DUI

Inmigración
Guatemala dice que busca "reunificar" menores migrantes tras decisión judicial que frenó deportaciones
3 mins

Guatemala dice que busca "reunificar" menores migrantes tras decisión judicial que frenó deportaciones

Inmigración
Estaban por ser deportados y así bajaron del avión: jueza detuvo repatriación de niños guatemaltecos
1:14

Estaban por ser deportados y así bajaron del avión: jueza detuvo repatriación de niños guatemaltecos

Inmigración
La fuerza laboral de EEUU perdió 1.2 millones de inmigrantes bajo Trump, según datos del Censo
6 mins

La fuerza laboral de EEUU perdió 1.2 millones de inmigrantes bajo Trump, según datos del Censo

Inmigración
El cambio en la aplicación de visas para EEUU que afectará a niños y adultos mayores a partir de septiembre
3 mins

El cambio en la aplicación de visas para EEUU que afectará a niños y adultos mayores a partir de septiembre

Inmigración
Jueza frena repatriación de niños a Guatemala mientras esperaban en un avión
7 mins

Jueza frena repatriación de niños a Guatemala mientras esperaban en un avión

Inmigración

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Los reajustes organizacionales se hicieron públicos un día después de que el subjefe de Gabinete de Trump, Stephen Miller, anunció que la administración está fijando una meta de 3,000 detenciones de migrantes al día, una cifra que podría aumentarse.

"El presidente Trump va a seguir presionando para que esa cifra aumente todos y cada uno de los días", dijo Miller.

El número supondrían un enorme aumento de los arrestos diarios con respecto a las cifras actuales. Entre el 20 de enero y el 19 de mayo, la agencia detuvo a 78.155 personas, lo que se traduce en una media de 656 arrestos diarios.

Según cifras publicadas por Newsweek, 48,870 personas están detenidas en centros de ICE en todo el país, lo que supera las 47,000 camas financiadas por el Congreso.

Es por ello que la agencia solicita fondos adicionales para este fin a través del proyecto presupuestario de Trump, que actualmente está en manos del Senado.

"El Congreso, sin duda, tiene que darles los fondos. Creo que necesitan más fondos para la detención. Todo ese paquete va a cubrir muchos aspectos. Creo que escuché a alguien decir el otro día que piden unas 100,000 o 150,000 camas. Probablemente, no van a conseguir los fondos para eso", le dijo a Newsweek Scott Mechkowski, agente retirado de ICE.

Vea también:

Video ¿Nueva estrategia de ICE? Aumentan los arrestos de inmigrantes en cortes de Inmigración

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD