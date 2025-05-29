ICE a cambia a su liderazgo en deportaciones tras elevar a 3,000 la meta diaria de detenciones

Video Redadas de ICE dejan a 40 inmigrantes detenidos en Massachusetts: resumen de las noticias del día

En medio de la ofensiva contra migrantes indocumentados de la administración del presidente Donald Trump, la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), anunció cambios en dos de sus más importantes departamentos.

ICE informó este jueves que el jefe del área de deportaciones, Ken Genalo, y el jefe del área de Investigaciones, Robert Hammer, dejan sus cargos.

Genalo tenía 33 años de servicio en la agencia y optó por el retiro, aunque seguirá contratado como empleado especial de ICE. Hammer estuvo dos décadas en Investigaciones de Seguridad Nacional y se moverá a "otro rol de liderazgo crítico dentro de la sede central de ICE".

Los reajustes organizacionales se hicieron públicos un día después de que el subjefe de Gabinete de Trump, Stephen Miller, anunció que la administración está fijando una meta de 3,000 detenciones de migrantes al día, una cifra que podría aumentarse.

"El presidente Trump va a seguir presionando para que esa cifra aumente todos y cada uno de los días", dijo Miller.

El número supondrían un enorme aumento de los arrestos diarios con respecto a las cifras actuales. Entre el 20 de enero y el 19 de mayo, la agencia detuvo a 78.155 personas, lo que se traduce en una media de 656 arrestos diarios.

Según cifras publicadas por Newsweek, 48,870 personas están detenidas en centros de ICE en todo el país, lo que supera las 47,000 camas financiadas por el Congreso.

Es por ello que la agencia solicita fondos adicionales para este fin a través del proyecto presupuestario de Trump, que actualmente está en manos del Senado.

"El Congreso, sin duda, tiene que darles los fondos. Creo que necesitan más fondos para la detención. Todo ese paquete va a cubrir muchos aspectos. Creo que escuché a alguien decir el otro día que piden unas 100,000 o 150,000 camas. Probablemente, no van a conseguir los fondos para eso", le dijo a Newsweek Scott Mechkowski, agente retirado de ICE.

