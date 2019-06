Hace un año, su arresto frente a sus hijas se viralizó: el juez no confirmó que es coyote pero ordenó su deportación

“Soy inocente. No he hecho nada. De verdad, no he hecho nada”, dijo entre lágrimas Perla Morales fuera de la corte de inmigración de San Diego, California, que este martes negó la cancelación de su deportación. Hace un año, Morales fue detenida por su presunta colaboración con una organización de contrabando de personas y el video de su polémico arresto frente a sus hijas adolescentes se viralizó.