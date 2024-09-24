‘Hablemos de Inmigración’ te trae la regla clave del ‘parole humanitario’: síguelo en su nuevo horario este martes, a las 7:00 pm (ET)

Video ¿Ingresaste a EEUU con ‘parole humanitario’? Debes cambiar tu estatus o serás deportado

El periodista Jorge Cancino y el abogado Armando Olmedo, presentadores del programa ‘Hablemos de Inmigración’, explicarán este martes cuál es la regla clave del ‘parole humanitario’ que, si no se cumple, los titulares deben irse de Estados Unidos o enfrentar un juicio de deportación.

El programa, que se transmitía los miércoles saldrá al aire a partir de este 24 de septiembre los martes en el mismo horario: a partir de las 7:00 PM (hora del Este) por los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y Univision Noticias en Facebook.

Durante el programa, los expertos explicarán nuevamente los requisitos del programa creado por el gobierno de Joe Biden para ciudadanos originarios de Ucrania, Venezuela, Cuba, Haití y Venezuela.

El ‘parole humanitario’ (CHNV) fue creado con el objetivo de controlar la crisis en la frontera con México y frenar el cruce de inmigrantes indocumentados. Los beneficiarios de los cuatro países mencionados reciben una autorización de viaje previa autorización de un patrocinador por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los favorecidos por el programa sólo pueden entrar al país vía aérea con un pasaporte válido. Al ser admitidos en el puerto fronterizo por un agente de la Oficina de Aduanas y control Fronterizo (CBP), reciben un permiso de dos años con derecho a un permiso de trabajo por el mismo período de tiempo.

Pero el reglamento contiene una advertencia clave que, si no se cumple al pie de la letra, el titular corre serio peligro de ser deportado del país.

De esto se trata el programa de este martes en ‘Hablemos de Inmigración’. Los expertos ahondarán en detalles sobre la norma publicada en el registro federal y si existen mecanismos para evitar la expulsión.

De acuerdo con datos de la CBO, hasta agosto de este año han entrado a Estados Unidos 530,000 inmigrantes bajo el CHNV.

‘Hablemos de Inmigración’ fue diseñado en un formato de conversación abierta con los usuarios de Univision Noticias e invitados, donde cada miércoles conversan sobre las noticias de la semana y los temas que más preocupan a la comunidad inmigrante.

Tanto Olmedo como Cancino, co-autores del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’, coinciden en que la creación de este nuevo espacio a través de YouTube genera un espacio en vivo para asistir a la audiencia inmigrantes con preguntas sobre sus casos de inmigración, escuchar a los usuarios y responder con consejos generales respecto a cada caso en particular.

La primera temporada de ‘Hablemos de Inmigración’ fue lanzada a comienzos de 2019 en una serie de podcasts donde, paso a paso, Olmedo y Cancino explicaron los cambios a reglamentos que en ese tiempo se estaban registrando.