“Hablemos de Inmigración”: qué pasará con los 530,000 titulares del ‘parole’ humanitario. Te explicamos

Video Analizamos la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar venezolanos a El Salvador

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, y el abogado Jaime Barrón, explican las claves de la cancelación del ‘parole’ humanitario para unos 530,000 inmigrantes originarios de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití,

La herramienta fue activada en 2022 durante el gobierno de Joe Biden y actualizada en enero de 2023 para controlar la entrada de extranjeros indocumentados por la frontera sur. Pero según el gobierno de Donald Trump, las razones dadas por la administración anterior no cumplieron los objetivos y por ello puso fin al programa de libertad condicional.

Mira aquí el programa:

La cancelación del ‘parole’ humanitario precisa que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “dará por terminados los programas de libertad condicional CHNV a partir del 25 de marzo de 2025”. Y que el período de libertad condicional temporal de los extranjeros que se encuentren en Estados Unidos bajo estos programas, y cuyo permiso no haya vencido antes del 24 de abril de 2025, “finalizará en esa fecha, a menos que el secretario (del DHS) determine lo contrario”.

También advierte que las personas en libertad condicional que no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos tras la finalización de los programas de libertad condicional CHNV “deben salir del país antes de la fecha de vencimiento de su permiso”, es decir, antes del 24 de abril de 2025.

El ‘parole’ humanitario ha protege a poco más de 110,000 cubanos, 213,000 haitianos, cerca de 100,000 nicaragüenses y poco más de 120,000 venezolanos. Si bien el gobierno de Biden los acogió y les otorgó una libertad condicional por dos años, para el gobierno de Trump los titulares son “extranjeros inadmisibles”.

El DHS argumenta que estas personas no debieron haber entrado al país y por tanto, si no tienen un trámite activo de cambio de estatus bajo cualquier otro programa legal disponible 30 días antes de la expiración del beneficio (es decir el 25 de marzo), deberán irse de Estados Unidos o serán deportados.



¿Qué grupos de extranjeros de estos cuatro países perderán su derecho de permanencia en Estados Unidos? ¿Qué grupo de personas podrán quedarse y esperar la resolución de sus casos? ¿Y qué sucederá son los permisos de trabajo que, por ejemplo, vencen en tres, cinco, 10 meses o más tiempo? ¿Y qué deberán hacer quienes no tengan cómo legalizar sus permanencias bajo cualquier otro programa legal disponible?, son algunas de las preguntas que responderán los abogados esta noche.

