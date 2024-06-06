‘Hablemos de Inmigración’: No te pierdas un análisis completo con expertos sobre la orden ejecutiva de Biden en la frontera con México

Video El momento en que migrantes tratan de cortar la valla fronteriza tras enterarse de nueva regla de asilo de Biden

La reciente orden ejecutiva migratoria firmada por el presidente Joe Biden sigue generando preguntas que responderemos esta tarde, a partir de las 7 PM (hora del Este de Estados Unidos) en ‘Hablemos de Inmigración’, un programa que se transmite a través del canal de Univision Noticias en YouTube.

¿Se qué se trata la nueva restricción de asilo? ¿Cuánto se activa? ¿A quiénes afecta? ¿Quiénes están exentos? ¿Qué pasa si te ponen en proceso de deportación y tienes miedo de regresar a tu país? ¿Se puede apelar una deportación? ¿Se puede pedir asilo si están activas las restricciones ordenadas por el presidente Biden? ¿Cómo? ¿Los inmigrantes que no tienen acceso al asilo serán deportados a México o a su país de origen? ¿Dónde aguardarán mientras el caso de asilo sea rechazado?

Las preguntas se acumulan a medida que pasan los días y seguirán formulándose hasta que el gobierno publique un reglamento que explique, en detalle, cómo las agencias involucradas en el proceso migratorio fronterizo dan cumplimiento al decreto firmado el martes.

A pesar de que no están todas las respuestas, hay mucho que podemos explicar en cuanto a cómo es el proceso actual, qué hacer si está pensando cruzar la frontera para pedir asilo, con qué escenario se topará en la frontera y qué debe hacer, en caso sea detenido, para luchar por sus derechos de permanencia en Estados Unidos.

Bajo el lema ‘Tú preguntas y nosotros te respondemos, la nueva temporada de ‘Hablemos de Inmigración’ presenta este jueves un programa especial sobre la orden ejecutiva migratoria de Biden a partir de las 7 PM (hora del Este) a través de YouTube. Nuestro objetivo ampliar un espacio de comunicación directa con los usuarios para conocer sus problemas y proporcionarles información para seguir avanzando en sus casos.

‘Hablemos de Inmigración’ es conducido por el periodista Jorge Cancino, editor principal de inmigración de Univision Noticias, y Armando Olmedo, vicepresidente y consejero de inmigración de Televisa Univision. Ambos diseñaron un formato de conversación abierta con los usuarios de Univision Noticias e invitados para conversar de las noticias de la semana y los temas que más preocupan a la comunidad inmigrante.

La orden ejecutiva migratoria de Biden

La Casa Blanca anunció el martes una serie de medidas ejecutivas migratorias que incluyen la suspensión de la entrada de extranjeros que ingresan ilegalmente al país entre puertos de entrada para pedir asilo. También acelera los procesos de deportación e impone castigos de cinco años sin por entrar a Estados Unidos.

La restricción ordenada por el presidente se activa temporalmente cuando las solicitudes o peticiones de asilo sobrepasan las 2,500 diarias durante una semana.

El umbral estipulado por la Casa Blanca se alcanzó el lunes, situación que llevó a las autoridades a activar la medida la media noche del martes y se retirará “sólo una vez que ese número caiga por debajo de los 1,500”, dijo un funcionario de la Administración.

La orden ejecutiva de Biden también endurece los requisitos de asilo y hará más difícil a partir de ahora conseguir este beneficio humanitario, que se encuentra vigente y fue aprobado por el Congreso.

Sin embargo, incluye una salvedad. Quienes se encuentren en proceso de deportación y “manifiesten un temor” si son deportados, la Patrulla Fronteriza puede referirlo a una entrevista de asilo con un agente de asilo del servicio de inmigración USCIS), quien determinará si existe evidencia y prueba razonable para detener esa deportación.

Abogados, sin embargo, advierten que esa entrevista a partir de la nueva orden ejecutiva de Biden, tienen un estándar más alto de evaluación.

Las razones del gobierno

Un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detalla que la orden ejecutiva migratoria del presidente fue en respuesta a la inacción del Congreso en aprobar fondos de emergencia para revertir la crisis que se vive en la frontera, un problema que fue advertido por primera vez en 2013.

Debido al fracaso en el Senado de un plan bipartidista de $14,000 millones de dólares que iban a ser destinados para la contratación de 2,400 agentes federales de seguridad fronteriza, 4,300 agentes de asilo y la creación de 100 tribunales de inmigración, el gobierno “se quedó sin herramientas” para actuar en la frontera y no le quedó otra alternativa que la acción por medio de las facultades ejecutivas, dijo Alejandro Mayorkas, secretario del DHS.

“Durante los momentos en los que los altos niveles de encuentros con migrantes en la frontera sur superen nuestra capacidad de aplicar consecuencias oportunas, considerará a determinadas personas no elegibles para el asilo, incluidos aquellos que cruzan ilegalmente entre puertos de entrada, eleva el estándar utilizado para adjudicar las solicitudes de protección, y acelera nuestra capacidad para generar consecuencias”, precisó.

Participe y pregunte en vivo

En el programa especial de ‘Hablemos de Inmigración’ de este jueves, a partir de las 7 PM (hora del Este) podrá unirse a nuestra conversación, hacer preguntas y recibir la respuesta de expertos.

El invitado de este jueves es el abogado de inmigración Ezequiel Hernández, un colaborador frecuente de la Redacción de Univision Noticias, y de los noticieros y programas de nuestra cadena.

Con amplia experiencia en asesorar a nuestra comunidad a resolver sus problemas, Hernández, junto a Olmedo, explicarán cómo queda el proceso legal de asilo tras la firma de la orden ejecutiva migratoria de Biden, qué opciones existen cuando la norma de restricción de activa y cómo serán procesados los casos de asilo cuando restricción temporal sea levantada.

Tanto Olmedo como Cancino, co-autores del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’, coindicen en que la creación de este nuevo espacio a través de YouTube y Facebook Live genera un espacio en vivo para asistir a la audiencia (inmigrantes con preguntas sobre sus casos de inmigración, escuchar a la audiencia y responder con consejos generales respecto a cada caso en particular.

