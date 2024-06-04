"Estoy actuando por encima de la obstrucción republicana": Biden restringe el asilo en la frontera y acelera deportaciones

Video "Tenemos que asegurar la frontera ahora": Biden habla de la orden ejecutiva que restringe el asilo

El gobierno del presidente Joe Biden está activando desde este martes una serie de medidas ejecutivas migratorias que incluyen la suspensión de la entrada de extranjeros que ingresan ilegalmente al país para pedir asilo. También acelera los procesos de deportación.

La restricción se comienza a aplicar tan pronto como a la medianoche de este martes (hora del Este de EEUU), de acuerdo con funcionarios de la Casa Blanca.

“Nunca demonizaré a los inmigrantes. Nunca me referiré a los inmigrantes como personas que envenenan la sangre de un país. Además, nunca he separado a niños de sus familias en la frontera”, dijo Biden para referirse a la manera en que Donald Trump ha descrito y actuado con respecto a la inmigración indocumentada.

El presidente reiteró que no es competencia de la Casa Blanca producir medidas migratorias, sino que es responsabilidad del Congreso. Sin embargo, señaló que no le quedó más opción ante la inacción legislativa.

"Estoy actuando por encima de la obstrucción republicana, recurriendo a la autoridad ejecutiva que tengo a disposición, para hacer lo que pueda por mi cuenta con el fin de afrontar lo que ocurre en la frontera", dijo Biden.

Biden habló la tarde de este martes desde la Casa Blanca sobre las medidas para enfrentar el cruce ilegal de inmigrantes en la frontera sur. Imagen Manuel Balce Ceneta/AP

Poco antes de la entrada en vigor de la medida, un funcionario del gobierno dijo durante una conferencia de prensa telefónica que se cierran temporalmente las solicitudes de asilo al sobrepasar el número promedio de detenciones en la frontera diarias, es decir, los 2,500 entre los puertos de entrada autorizados.

El funcionario agregó que ese umbral “ya se ha alcanzado” y que la medida se retirará sólo una vez que ese número caiga por debajo de los 1,500.

La orden ejecutiva de Biden también endurece los requisitos de asilo y hará más difícil a partir de ahora conseguir este beneficio humanitario, que se encuentra vigente y fue aprobado por el Congreso.

Las modificaciones asoman tras varios meses de incertidumbre y planificaciones a puertas cerradas en la Casa Blanca, que incluyeron dos intentos para que el Senado aprobara un presupuesto de emergencia de $14,000 millones de dólares, fondos que serían utilizados para aumentar la seguridad fronteriza y acelerar los casos de asilo y las deportaciones en la frontera con México.

Al no conseguir los fondos solicitados por la Casa Blanca, Biden optó por utilizar su poder para emitir decretos, no sin antes culpar a los republicanos por la inacción legislativa, al tiempo que trata de aplacar la crítica de la oposición que lo culpa de haber generado la crisis en la frontera al eliminar la política migratoria de 'tolerancia cero' del expresidente Donald Trump.

Los cambios anunciados apuntan a dificultar aún más la entrada al país y el asilo de inmigrantes adultos solteros solos con protocolos más rigurosos que utilizarán los agentes fronterizos al momento de hacer las primeras evaluaciones de miedo creíble en la frontera. Pero dejan intacto los programas CBP One y el parole humanitario anunciado en enero de 2023.

Qué dicen las medidas de Biden

Las acciones ejecutivas firmadas por Biden “prohíben a los migrantes que crucen la frontera sur de manera ilegal recibir asilo”. Estas acciones, explica la Administración, “entrarán en vigor cuando se registren altos niveles de encuentros (detenciones) en la frontera con México que excedan nuestra capacidad de procesarlos oportunamente, como ocurre hoy”.

El decreto otorga además un mayor poder discrecional a los agentes de inmigración “para deportar a aquellos extranjeros que no tienen una base legal para permanecer en el país”, y de esa manera “reducir la carga sobre nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza”, detalla.

El documento emitido por la Casa Blanca, sin embargo, advierte que “esto no puede lograr los mismos resultados que la acción del Congreso, y tampoco proporciona el personal crítico ni los fondos necesarios para asegurar aún más la frontera sur”. Pero el legislativo “aún tiene tiempo para actuar”, precisa.

Cómo se iban a utilizan los fondos del Senado

El plan bipartidista que rechazó en dos ocasiones el Senado, uno en febrero y otro en mayo, incluía una partida presupuestaria de emergencia por $14,000 millones que sería utilizada para la contratación de “más de 1,500 miembros adicionales de la Patrulla Fronteriza, más de 1,200 miembros adicionales del personal de Inmigración y Control de Aduanas (CBP), más de 4,300 funcionarios de asilo adicionales de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y 100 jueces de inmigración adicionales”, según explicó el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas.

Al no contar con esos recursos, Biden utilizó su poder ejecutivo e invocó las Secciones 212(f) y 215(a) de la Ley de Inmigración (INA) “que suspenden la entrada de no ciudadanos que crucen la

frontera sur hacia los Estados Unidos ilegalmente”, indica el anuncio oficial.

La Casa Blanca precisó que:

Estas acciones estarán vigentes cuando la frontera sur esté saturada;

Harán más fácil para los oficiales de inmigración expulsar rápidamente a las personas que no tienen base legal para permanecer en Estados Unidos;

Estas acciones no son permanentes. Se suspenderán cuando el número de migrantes que cruzan la frontera entre los puertos de entrada es lo suficientemente bajo para gestionar el sistema y la forma segura y eficaz de las operaciones fronterizas.

Excepciones humanitarias en la frontera

Las nuevas reglas de asilo dictadas por el gobierno de Biden también incluyen lo que denomina “excepciones humanitarias” similares a las incluidas en el acuerdo fronterizo bipartidista anunciado en el Senado y cuya aprobación fracasó en dos ocasiones este año.

La decisión protegerá a los menores no acompañados, que seguirán siendo procesados bajo el amparo del Acuerdo Judicial Flores de 1997, y víctimas de trata o contrabando humano.

La orden ejecutiva cita, además, recientes acciones migratorias tomadas por el gobierno para asegurar la frontera y, dice, reparar un sistema migratorio que se encuentra roto, un término que utilizan tanto demócratas como republicanos cuando defienden sus posturas migratorias.

Entre las acciones, destaca:

Regla propuesta por el DHS para garantizar que los migrantes que representan un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional sean retirados lo más rápido posible del país en lugar de permanecer detenidos por largos períodos de tiempo, generando un costo creciente.

generando un costo creciente. Anunciaron nuevas acciones para resolver más rápidamente casos de inmigración ampliando poderes discrecionales a agentes de inmigración para decidir y/o resolver más rápidamente una parte de los casos de inmigración de migrantes que intentan cruzar entre los puertos de entrada en la frontera sur en violación de las leyes de inmigración.

A través de este proceso, el Departamento de Justicia podrá conocer estos casos más rápidamente y el DHS podrá deportar más rápidamente a las personas que no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos y otorgar protección a aquellos con reclamos válidos.

Medidas adicionales en la frontera

Entre las acciones emprendidas por Biden este martes para detener la crisis en la frontera sur, la Casa Blanca citó:

El Departamento de Estado (DOS) impuso restricciones de visa a ejecutivos de varias empresas colombianas de transporte que lucran con el tráfico de migrantes. Esta acción toma medidas enérgicas contra las empresas que ayudan a facilitar la entrada ilegal a Estados Unidos.

El DOS también impuso restricciones de visa a más de 250 miembros del gobierno de Nicaragua, incluyendo a familiares.

Anteriormente, el DOS revocó visas de ejecutivos de aerolíneas chárter procedentes de Nicaragua.

Ampliar los esfuerzos para desmantelar el tráfico de personas y apoyar la inmigración ordenada y legal.

Enjuiciamiento de responsables de tráfico humano. El DOS y el DOJ lanzaron un programa de recompensas contra el contrabando con el objetivo de desmantelar el liderazgo de las organizaciones de tráfico de personas que traen migrantes a través de Centroamérica y la frontera sur de Estados Unidos.

Aumento de penas a los responsables de tráfico humano. Trabajo conjunto con las fiscalías de la frontera. Incluye el envío de fiscales federales auxiliares especiales del DHS y personal de apoyo a las oficinas críticas de los fiscales federales.

Aumentar la dotación de agentes federales.

Aumento de vuelos con deportados a sus países de origen.

Aumentar el control para detener el tráfico de drogas.

Aumentar las penas a los traficantes de drogas.

El plan contempla una mayor cooperación con el gobierno de México, pero no detalla qué tipo de acuerdos han establecido ambos gobiernos, sobre todo en materia de deportados.



Advierten demandas en los tribunales

En vísperas del anuncio de las medidas ejecutivas fronterizas e Biden, abogados advirtieron que las restricciones para impedir el ingreso de inmigrantes y pedir asilo, sería impugnado en los tribunales de justicia tal y como sucedió con el expresidente Donald Trump durante su mandato.

“Los tribunales han dicho que todos los presidentes tienen amplia autoridad en materia de inmigración, porque la inmigración afecta las relaciones exteriores y la soberanía. Pero ese poder no es absoluto”, advierte a Univision Noticias Stephen Yale-Loehr, profesor de derecho de inmigración en la Facultad de Derecho de Cornell y coautor de una importante serie de 22 volúmenes sobre derecho de inmigración.

Yale-Loher agrega que “los defensores de los derechos de los inmigrantes demandarán inmediatamente al presidente Biden para intentar impedir que su acción ejecutiva entre en vigor. En última instancia, es posible que la Corte Suprema tenga que decidir cuándo un presidente va demasiado lejos en materia de inmigración”.

En cuanto a la invocatoria de la Sección 212(f), se trata de una herramienta “polémica”, dice Ángel Leal, un abogado de inmigración y constitucionalista que ejerce en Miami, Florida. “Todo depende de la forma en que el presidente trate de implementarla”, indicó.

Leal indica que la Sección 212(f), “esta vez prohibiría el asilo a aquellos extranjeros que entrar irregularmente o cruzan ilegalmente la frontera, medida que afectaría el derecho al asilo como se encuentra vigente hoy en día”.

En cuanto a la Sección 215, invocada esta vez por Biden, refiere que, a menos que el presidente ordene lo contrario, será ilegal: