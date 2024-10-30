Cambiar Ciudad
'Hablemos de Inmigración': Te explicamos por qué solo los ciudadanos pueden votar el 5 de noviembre

El programa, que se transmite a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y el canal de Univision Noticias en Facebook, explicó por qué sólo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en comicios nacionales. También comentarios de estudios que echan por tierra la afirmación de que los extranjeros votan. Entérate aquí.

Video Elecciones en EEUU: ¿quiénes pueden votar y cuáles son los castigos por hacerlo de forma ilegal?

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, y el vicepresidente y consejero general de inmigración de Televisa Univision, Armando Olmedo, junto a la abogada invitada Johanny Uzcategui, explicaron por qué sólo los ciudadanos participan en la elección presidencial del martes 5 de noviembre, cuando los estadounidenses acudan a las urnas para elegir un nuevo gobierno.


También respondieron en vivo preguntas de usuarios de Univision Noticias dentro y fuera de Estados Unidos. ¿Puedo pedir un permiso de trabajo estando fuera de Estados Unidos? ¿Qué pasa con el ‘parole in place’? ¿Me afecta pedir la ciudadanía si cometí una felonía, pero el cargo fue desestimado? ¿Puedo obtener la residencia si tengo un hijo menor de edad discapacitado? ¿Cuánto tiempo tarda el trámite de la visa U? Fueron algunas de las preguntas atendidas en el programa.

De acuerdo con proyecciones del NALEO Educational Found Projects, de los 36.2 millones de votantes latinos aptos para sufragar unos 25 millones están registrados. Y se proyecta que unos 17.5 millones acudirán a las urnas el 5 de noviembre. Esto representa un aumento del 6.5% con respecto a la participación latina en las elecciones presidenciales de 2020, cuando ganó el actual presidente, Joe Biden.

La campaña ‘ Vota Conmigo de la cadena Televisa Univision, señala que los hispanos pueden marcar la diferencia, sobre todo en los estados bisagra o estados clave. Cada voto cuenta. Si usted es ciudadano y está registrado, participe y vote. Su voto decidirá el futuro inmediato de Estados Unidos.

‘Hablemos de Inmigración’ es un espacio creado para conectarnos con nuestros usuarios, compartir información, conocimiento y responder preguntas con abogados de inmigración autorizados para dar consejo legal. A partir de la próxima semana, se transmitirá en vivo cada MARTES a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y Univision Noticias en Facebook a partir de las 7 PM (hora del Este).


