Gobierno de Biden propondrá cambios al sistema de asilo el jueves: reportes

El gobierno de Joe Biden anunciará el jueves cambios a la política de asilo, según reportes.

De acuerdo con filtraciones publicadas por Axios y Politico, la norma permitiría a los funcionarios de inmigración prohibir el asilo a los migrantes a los pocos días, o quizás en unas pocas horas tras cruzar ilegalmente la frontera.

Politico añade que los cambios permitirían a las autoridades migratorias estadounidenses acelerar las resoluciones de pedidos de asilo y hacer más expeditas las expulsiones.

La medida formaría parte de una estrategia que baraja la Casa Blanca desde hace varias semanas dirigida a detener el cruce de inmigrantes indocumentados en la frontera y descongestionar los tribunales de inmigración, que tienen acumulados más de 3,4 millones de casos, unos 2 millones de ellos registrados durante el actual gobierno.

Según las fuentes anónimas mencionadas por Politico, un uso más amplio de la discrecionalidad de los agentes fronterizos permitiría “consideran potencialmente no elegibles para permanecer en el país” a un mayor número de solicitantes de asilo “debido a riesgos para la seguridad nacional o la seguridad pública”.

De acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), la norma debería ser publicada en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) y dejarla abierta al comentario púbico, que el gobierno deberá tomar en cuenta para la redacción de una regla final.



Los reportes indican además que la nueva medida estaría dirigida a personas que se consideran un riesgo para la seguridad nacional, norma similar a las prioridades de deportación de Biden adoptadas cuando llegó a la Casa Blanca en enero de 2020.

La medida, agregan los informes, no incluiría la utilización de la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Esta herramienta fue utilizada por Trump en 2017 para cambiar normas y modificar radicalmente la interpretación de reglamentos redactados por el Congreso con un propósito que, según algunos expertos en leyes, es distinto al que existía en ese momento.

Los cambios hechos por Trump a la ley de inmigración se apoyaron en tal sección que faculta al presidente a suspender la entrada de extranjeros. La Sección 212(f) otorga al mandatario poderes dependiendo de la situación que viva el país.

Por qué ahora

A mediados de abril, Univision Noticias reportó que Biden planeaba utilizar el poder ejecutivo para cerrar la frontera y con ello frenar el cruce de inmigrantes indocumentados desde el lado mexicano. Pero que los planes se estaban demorando más de la cuenta.

Si bien desde marzo se ha registrado una leve baja en los hallazgos por parte de la Patrulla Fronteriza en la frontera, la cantidad de detenciones en lo que va del año fiscal son motivo de preocupaciones tanto en la Casa Blanca como en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Por su parte, los republicanos no ceden en su estrategia de convertir el tema de la inmigración en pieza clave de la elección de noviembre, donde Biden se enfrentará nuevamente a Donald Trump, quien ha prometido restablecer su cuestionada política migratoria de ‘tolerancia cero’ desde el primer día si gana los comicios.

Además de cambios a la política de asilo, el presidente también tiene entre las probabilidades el cierre de la frontera. En marzo, durante una entrevista exclusiva con Televisa Univision, Biden dijo que había sugerido a sus principales asesores el uso del poder ejecutivo firmando un decreto que incluya un cierre de la frontera para detener el cruce ilegal de extranjeros.

“Sugerí eso”, afirmó. “Estamos examinando si tengo ese poder o no. Tendría ese poder, según la legislación”, agregó y explicó que el cierre se produciría “cuando la frontera tiene más de 5,000 personas al día tratando de cruzarla porque no puedes gestionarla”.