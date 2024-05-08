Cambiar Ciudad
Asilo Político

Gobierno de Biden propondrá cambios al sistema de asilo el jueves: reportes

Los cambios incluirían otorgar poderes discrecionales a los agentes de la frontera para rechazar casos que representen una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos, al tiempo que facilitará la deportación expedita o acelerada de los inmigrantes que se vean afectados por estas decisiones.

Por:
Univision
Video EEUU busca sancionar a empresas que transportan migrantes hasta la selva del Darién: analizamos la medida

El gobierno de Joe Biden anunciará el jueves cambios a la política de asilo, según reportes.

De acuerdo con filtraciones publicadas por Axios y Politico, la norma permitiría a los funcionarios de inmigración prohibir el asilo a los migrantes a los pocos días, o quizás en unas pocas horas tras cruzar ilegalmente la frontera.

PUBLICIDAD

Politico añade que los cambios permitirían a las autoridades migratorias estadounidenses acelerar las resoluciones de pedidos de asilo y hacer más expeditas las expulsiones.

La medida formaría parte de una estrategia que baraja la Casa Blanca desde hace varias semanas dirigida a detener el cruce de inmigrantes indocumentados en la frontera y descongestionar los tribunales de inmigración, que tienen acumulados más de 3,4 millones de casos, unos 2 millones de ellos registrados durante el actual gobierno.

Según las fuentes anónimas mencionadas por Politico, un uso más amplio de la discrecionalidad de los agentes fronterizos permitiría “consideran potencialmente no elegibles para permanecer en el país” a un mayor número de solicitantes de asilo “debido a riesgos para la seguridad nacional o la seguridad pública”.

Más sobre Asilo Político

Kilmar Abrego García hace nuevo pedido de asilo en EEUU: una estrategia inteligente pero arriesgada
4 mins

Kilmar Abrego García hace nuevo pedido de asilo en EEUU: una estrategia inteligente pero arriesgada

Inmigración
Asilo negado a una venezolana sienta precedente que afectará cientos de miles de casos pendientes
6 mins

Asilo negado a una venezolana sienta precedente que afectará cientos de miles de casos pendientes

Inmigración
Entran en vigor las nuevas tarifas de USCIS para varios trámites migratorios: te explicamos cuáles son
2 mins

Entran en vigor las nuevas tarifas de USCIS para varios trámites migratorios: te explicamos cuáles son

Inmigración
Ciudadanía por nacimiento: cómo la decisión de la Corte Suprema dejará a miles de niños de inmigrantes por nacer sin ese derecho
6 mins

Ciudadanía por nacimiento: cómo la decisión de la Corte Suprema dejará a miles de niños de inmigrantes por nacer sin ese derecho

Inmigración
Un inmigrante enfermo, una madre con sus hijos: abogados cuestionan "la crueldad como política" en los arrestos de ICE
11 mins

Un inmigrante enfermo, una madre con sus hijos: abogados cuestionan "la crueldad como política" en los arrestos de ICE

Inmigración
Asilos falsos y frívolos: las estafas de inmigración donde también participan abogados
7 mins

Asilos falsos y frívolos: las estafas de inmigración donde también participan abogados

Inmigración
En ‘Hablemos de inmigración’, claves del término de libertad bajo fianza y del TPS de Venezuela de 2023
3 mins

En ‘Hablemos de inmigración’, claves del término de libertad bajo fianza y del TPS de Venezuela de 2023

Inmigración
Ser migrante irregular "no justifica una detención", alerta vicepresidenta de CIDH
4 mins

Ser migrante irregular "no justifica una detención", alerta vicepresidenta de CIDH

Inmigración
Inmigrantes que ganan casos de asilo reciben correo para que se autodeporten (y sus abogados estadounidenses también)
4 mins

Inmigrantes que ganan casos de asilo reciben correo para que se autodeporten (y sus abogados estadounidenses también)

Inmigración
Jueces de inmigración reciben autorización para rechazar casos de asilo sin audiencias
5 mins

Jueces de inmigración reciben autorización para rechazar casos de asilo sin audiencias

Inmigración

De acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), la norma debería ser publicada en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) y dejarla abierta al comentario púbico, que el gobierno deberá tomar en cuenta para la redacción de una regla final.

Notas Relacionadas

El 'parole humanitario' que buscan familiares indocumentados de ciudadanos estadounidenses

El 'parole humanitario' que buscan familiares indocumentados de ciudadanos estadounidenses

Inmigración
6 min


Los reportes indican además que la nueva medida estaría dirigida a personas que se consideran un riesgo para la seguridad nacional, norma similar a las prioridades de deportación de Biden adoptadas cuando llegó a la Casa Blanca en enero de 2020.

La medida, agregan los informes, no incluiría la utilización de la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Esta herramienta fue utilizada por Trump en 2017 para cambiar normas y modificar radicalmente la interpretación de reglamentos redactados por el Congreso con un propósito que, según algunos expertos en leyes, es distinto al que existía en ese momento.

PUBLICIDAD

Los cambios hechos por Trump a la ley de inmigración se apoyaron en tal sección que faculta al presidente a suspender la entrada de extranjeros. La Sección 212(f) otorga al mandatario poderes dependiendo de la situación que viva el país.

Por qué ahora

A mediados de abril, Univision Noticias reportó que Biden planeaba utilizar el poder ejecutivo para cerrar la frontera y con ello frenar el cruce de inmigrantes indocumentados desde el lado mexicano. Pero que los planes se estaban demorando más de la cuenta.

Si bien desde marzo se ha registrado una leve baja en los hallazgos por parte de la Patrulla Fronteriza en la frontera, la cantidad de detenciones en lo que va del año fiscal son motivo de preocupaciones tanto en la Casa Blanca como en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Por su parte, los republicanos no ceden en su estrategia de convertir el tema de la inmigración en pieza clave de la elección de noviembre, donde Biden se enfrentará nuevamente a Donald Trump, quien ha prometido restablecer su cuestionada política migratoria de ‘tolerancia cero’ desde el primer día si gana los comicios.

Además de cambios a la política de asilo, el presidente también tiene entre las probabilidades el cierre de la frontera. En marzo, durante una entrevista exclusiva con Televisa Univision, Biden dijo que había sugerido a sus principales asesores el uso del poder ejecutivo firmando un decreto que incluya un cierre de la frontera para detener el cruce ilegal de extranjeros.

PUBLICIDAD

“Sugerí eso”, afirmó. “Estamos examinando si tengo ese poder o no. Tendría ese poder, según la legislación”, agregó y explicó que el cierre se produciría “cuando la frontera tiene más de 5,000 personas al día tratando de cruzarla porque no puedes gestionarla”.

Notas Relacionadas

Estos son los problemas que puedes tener si se vence tu green card (y qué debes hacer para renovarla)

Estos son los problemas que puedes tener si se vence tu green card (y qué debes hacer para renovarla)

Inmigración
5 min


En la actualidad, en la mayoría de los casos, los extranjeros que ingresan, son hallados y procesados y sus casos referidos a los tribunales de inmigración, donde pueden tardar meses o años en que un juez decida sus futuros en Estados Unidos.

Relacionados:
Asilo Políticopolíticas de asiloInmigrantes indocumentadosDeportacionesJoe BidenDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD